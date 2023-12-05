ЗС РФ просунулися на фланзі Бахмута і заявили про контроль над частиною Синьківки, — ISW (карти)

Водночас аналітики не знайшли візуальних підтверджень такого значного просування військ РФ у Синьківці під Куп'янськом.

4 грудня російське окупаційне угруповання військ продовжувало наступальні дії на Бахмутському напрямку і, за деякими даними, просунулося на північно-західному фланзі міста. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 грудня.

Кілька російських "військкорів" повідомили, що російські війська захопили територію колишнього розплідника на північ від Бахмута. Ймовірно, йдеться про територію біля Богданівки (за 6 км на північний захід від Бахмута).

За даними російських джерел, ЗС РФ продовжували наступ на захід від Хромового в напрямку Іванівського (5 км від Бахмута) і вздовж лінії Кліщіївка — Андріївка (5-7 км від Бахмута).

Карта DeepState: Бої в районі Бахмута

Російські джерела поширили кадри бойових дій різних підрозділів "Л/ДНР" і повітряно-десантних військ (ВДВ) на околиці Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив про марні атаки російських військ у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

За даними командування, Сили оборони продовжують штурмові дії на південному фланзі Бахмута.

Карта ISW: Битва за Бахмут

"На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, — ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. — Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах".

Куп'янськ

4 грудня російські війська проводили наступальні операції на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, але без підтверджених успіхів.

Російські джерела стверджують, що 3 і 4 грудня ЗС РФ просунулися в районі Синьківки (8 км від Куп'янська) і що під контролем окупаційного угруповання нібито перебуває приблизно половина території села.

Однак ISW не знайшли візуальних підтверджень заявам про настільки значне просування військ РФ у Синьківці.

Карта DeepState: Синьківка

За даними російських "військкорів", ЗС РФ атакували південніше Лиману Першого (12 км від Куп'янська) і в районі Первомайського (21 км від міста). Мовиться про просування окупаційних військ у районі Торського (15 км від Кремінної) і в районі Серебрянського лісництва (10 км).

Карта ISW: Битва за Куп'янськ

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська марно атакували в районі Синьківки й Петропавлівки, поблизу Серебрянського лісництва, Тернів (17 км від Кремінної) і Білогорівки (12 км від Кремінної).

Російські джерела також стверджують, що ЗСУ робили спроби наступальних атак у цьому районі, але не просунулися.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, — йдеться у зведенні Генштабу. — На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області".

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, українські війська нещодавно атакували позиції російських окупантів у лісі під Авдіївкою.

Також повідомлялося, що українська ППО змушує ЗС РФ більше застосовувати КАБи на передовій.