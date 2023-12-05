ЗСУ зайняли новий плацдарм на лівому березі Дніпра, — ISW (карта)

За повідомленнями аналітиків, геолоковані кадри від 30 листопада, 1 і 3 грудня підтвердили, що Сили оборони вступали в бій із російськими солдатами в селищі Білогрудове.

4 грудня Сили оборони продовжили операції на лівобережжі Херсонської області, де нещодавно зайняли підтверджену позицію на острові Білогрудий на південний захід від Херсона. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 4 грудня.

Геолоковані кадри, які публікували 30 листопада, 1 і 3 грудня, підтвердили, що українські війська вступали в бій із військовими з окупаційного угруповання військ у селищі Білогрудове (11 км на південний захід від Херсона).

"Це вказує на те, що російські війська, ймовірно, контролюють більшу частину острова Білогрудий, і що українські війська нещодавно зайняли позиції поблизу Білогрудового", — припускають аналітики.

Один із російських "військкорів" також зазначив, що станом на 4 грудня українські сили займали позиції в населеному пункті Білогрудове.

Ще одне російське джерело підтвердило, що українські захисники, хоча й тимчасово, але просунулися на південь від Кринок (30 км від Херсона і 2 км від берега Дніпра). Але при цьому російська артилерія змусила українські війська відійти з нової позиції.

Новий плацдарм ЗСУ в Білогрудовому

Інші "військкори" відзначали бої, що тривають біля Кринок, але останнім часом тут встановився паритет сил, і не можна сказати, що якась зі сторін конфлікту діє успішніше.

Аналітики посилаються на проросійський Telegram-канал "Два майори", автор якого відзначає погані дії проти українських сил у Кринках.

Стверджується, що підрозділи ВДВ і підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії зазнають труднощів у взаємодії із сусідніми підрозділами та не можуть розібратися зі своїми проблемами.

"Через це багатьох відводять із передових позицій", — ідеться в публікації.

За його словами, у цьому районі триває робота артилерії з обох сторін, і в українців це виходить помітно краще: завдяки далекобійності та того, що ЗС РФ не можуть вести контрбатарейну боротьбу.

Російським артилеристам доводиться швидко змінювати позиції під постійним наглядом українських БПЛА.

Російський "військкор" зазначає також, що "снарядного голоду" ЗСУ, судячи з усього, не відчувають — і солдатам потрібно морально готуватися до того, що на голову прилетить касетний боєприпас.

Повідомляється про значне скупчення української аеророзвідки, і те що "дрони-камікадзе створюють величезний радіус ураження техніки".

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська "Дніпро" на Херсонщині користуються поганою погодою для перегрупування і зосереджують основні сили проти українського плацдарму в Кринках.

Нагадаємо, що напередодні в публікації BBC стверджувалося, що український солдат розповів про "пекло" на лівобережжі Дніпра. Попри величезні складнощі, морські піхотинці ЗСУ змогли окопатися на лівому березі. Частково внаслідок підтримки артилерії з висоти правого берега.

Також повідомлялося, що 4 грудня ЗС РФ просунулися на фланзі Бахмута і заявили про контроль над частиною Синьківки Харківської області, хоча аналітики не знайшли візуальних підтверджень просуванню під Куп'янськом.