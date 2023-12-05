Українець проігнорував "бойову повістку", бо насварила дружина: як його покарав суд

Чоловік зізнався, що боїться мобілізації. Раніше він вже служив у військовій частині, але зі зброєю поводитись не вміє.

Українець ухилився від мобілізації через сварку з дружиною та страх. Про це відомо з вироку Гусятинського районного суду Тернопільської області від 1 грудня.

Уродженець міста Хоростків — одружений і має малолітню дитину. 12 липня він прийшов за повісткою у ТЦК та пройшов військово-лікарську комісію.

Того ж дня чоловіка визнали придатним до служби та вручили вже "бойову повістку". Відповідно до неї 14 липня українець мав прийти на місце збору для мобілізації.

Проте в призначений день представники військкомату на нього так і не дочекались. Ігнорування "бойової повістки" кваліфікували як ухилення від призову.

На суді житель Тернопільщини визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що боїться мобілізації. Чоловік вже служив раніше, але в пожежному взводі у військовій частині. Тобто, з його слів, бойового досвіду не має і зі зброєю поводитися не вміє.

Окрім того, вдома новину про його мобілізацію також зустріли не радо. Дружина влаштувала ухилянту скандал. Вона вимагала, щоб чоловік "нікуди не йшов".

Військовозобов’язаний заявив, що вважає свої причини неявки поважними. Також він не приховував, що і досі не має бажання служити.

Врешті решт суд визнав його винним та призначив покарання — ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який планував виїхати на ПМП в Польщу та відмовився мобілізуватись.

У Верховній Раді розповіли про зміни, які готують в питанні мобілізації й проходження військової служби. Зокрема, вони торкнуться студентів, строковиків та родичів осіб з інвалідністю.