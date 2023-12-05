В Україні виправдали чоловіка, який не з'явився за "бойовою повісткою": що сталося

Українець успішно пройшов медогляд та мав бути мобілізованим, але в ТЦК на нього не дочекались. Однак за це його ніяк не покарали, бо у військкоматі допустили одну помилку.

В Україні виправдали чоловіка, який не з’явився на місце збору за "бойовою повісткою". Про це відомо з вироку Тячівського районного суду Закарпатської області від 28 листопада.

За даними суду, двічі судимий чоловік 26 лютого 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Невдовзі він отримав "бойову повістку" та підписав її. Проте для відправлення у військову частину не з’явився, що кваліфікували як ухилення від призову.

Під час судового засідання українець відмовився визнавати свою вину. Він розповів, що 26 лютого приїхав додому у село Топчино з заробітків, на яких був у Києві. Того ж дня зайшов у магазин, звідки його і "доставили" у ТЦК.

Медкомісія, з його слів, складалася з кількох осіб і ніякого огляду взагалі не проводила. Чоловік згадав, що його лише запитали про наявні захворювання. На це він відповів лікарям, що має вроджену ваду серця та проблеми із психікою, а також стоїть на обліку у нарколога.

За кілька годин його відпустили додому, але наказали прийти наступного дня. Українець заявив, що конкретної години йому не назвали й ніяких документів на руки не видавали. Він заперечив отримання "бойової повістки" під підпис.

Представник військкомату заявив, що повістка була, а "ухилянт" сам відмовився служити. Водночас він визнав, що у мобілізаційному розпорядженні не вказані дата і час. Неназваний працівник ТЦК пояснив це "технічною помилкою".

Серед доказів суду вказаний і талон, який спричинив суперечку. Зазначено, що у ньому все ж є підпис військовозобов’язаного. Проте інформацію, коли саме треба з’явитись для подальшої мобілізації, він дійсно не містить.

Суд дійшов висновку, що працівники ТЦК не дотримались процедури вручення "бойової повістки". У вироку йдеться, що жодних доказів належного повідомлення чоловіка про призов та його відмови від служби — немає.

Українця визнали невинуватим та виправдали, не побачивши нічого кримінального в його діях.

Нагадаємо, житель Рівненщини відмовився від повістки через свої хворі суглоби та важкі пологи дружини.

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