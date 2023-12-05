"Буде пізно": оглядач пояснив, чому потрібно виводити війська з Авдіївки (відео)

Для розгортання подальшого наступу, зі слів Михайла Жирохова, російські окупанти постійно відправляють резерви, які мають певні успіхи.

Україні варто виводити війська з Авдіївки. Про це заявив Radio NV військовий експерт та оглядач Михайло Жирохов.

Він наголосив на тому, що ситуація нині є важкою. Позитивних аспектів на цьому напрямку не спостерігається.

З військової точки зору, на думку Жирохова, потрібно виводити угруповання. Він вважає, що ухвалювати рішення потрібно швидко.

"Ще буквально декілька днів й може бути пізно", – заявив експерт.

З його слів, біля Бахмуту окупанти дещо покращили свої позиції. Для розгортання подальшого наступу вони постійно відправляють резерви, які мають певні успіхи.

Бої за Авдіївку – дані Генштабу ЗСУ

На Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України від 5 грудня, українські війська й надалі стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Степового, Сєверного Донецької області.

Нагадаємо, 5 грудня військовий експерт Євген Дикий заявив, що Сили оборони в районі Авдіївки не зможуть довго протриматися, якщо не буде підкріплення. З його слів, команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували. Він додав, для того, щоб переломити ситуацію в район Авдіївки потрібно перекинути значні резерви.