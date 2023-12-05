У Гостомелі загадково зникли 21 млн грн, виділених на відбудову зруйнованих осель: подробиці

Підрядники оперативно освоювали виділені кошти, але "забували" ремонтувати чи відбудовувати нові оселі, розповіли в Держаудитслужбі. На паперах, які надав підрядник — роботи з відновлення житла виконані.

У Гостомелі на Київщині виявили розкрадання коштів, які виділялися на ремонт зруйнованих під час окупації осель. Йдеться про 21 мільйон гривень. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

"Встановлено факти, які свідчать про суттєві порушення та зловживання у процесі відновлення пошкодженого майна внаслідок бойових дій та агресії Росії. Сума порушень, виявлених під час ревізії Гостомельської селищної військової адміністрації за період 2022 та 2023 років, сягає понад 21 млн грн", — повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва.

За її словами, жителі Гостомельської громади обурюються, що на відновлення їхнього житла йдуть значні кошти, але роботи або взагалі не виконувалися, або лише частково. Кошти на відновлення виділялися, підрядники їх оперативно освоювали, "забувши" при цьому виконати свої основні зобов’язання – відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі.

"На жаль, такі випадки підтвердилися. У той час, коли держава намагається допомогти жителям постраждалих громад, виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла, колишній начальник Гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації ці матеріали на суму майже 11 млн грн, просто їх привласнив", — розповіла Алла Басалаєва.

В Держаудитслужбі розповіли, що за документами, які надав підрядник, роботи з відновлення житла виконані, а за фактом — жителі залишилися без заявлених ремонтів. Лише на два об'єкти — будинки в с.Мощун та Гостомелі з міського бюджету було виділено майже 0,5 млн грн.

Деяким забудовникам Гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 млн грн при тому, що люди там не проживають та квартири не продані.

"Це лише кілька епізодів з того, що виявили аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків не виконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади", — розповіла Алла Басалаєва.

Також аудитори виявили на одному із комунальних підприємств Гостомельської селищної ради нестачу благодійної допомоги (будівельних матеріалів) на загальну суму 1,2 млн. гривень.

Зараз державні аудитори наразі перевіряють використання муніципальних коштів у Дніпрі, Чернігові, Коростені (Житомирщина), Дубні (Рівненщина), Ківерцях (Волинь), Ромнах (Сумщина), Старокостянтинові (Хмельниччина), Тячеві (Закарпаття), а також с.Поляниця (Івано-Франківщина), с.Славське (Львівщина), с.Бородянка (Київщина).

Крім того, аудити та ревізії вже проведено в Чернівцях, Ужгороді, Ірпені, Бучі та Гостомелі.

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