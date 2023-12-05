"Бахмут не захоплений": у ЗСУ пояснили активізацію РФ в боях за місто (відео)

Військовий Іван Тимочко зазначив, що Бахмут не окупований повністю, адже околиці міста контролюють українські війська, а також під контролем Сил оборони й висоти.

Російські загарбники значно активізувалися на Бахмутському напрямку, щоб продемонструвати, що їхнє командування краще за українське. Повністю саме місто не окуповане. Про це заявив Іван Тимочко, керівник Ради резервістів Сухопутних військ, в ефірі програми "Лінія фронту".

З його слів, найважливіше для російського військового командування, відповідального за цей напрямок, те, що обороною східного напрямку курує генерал Олександр Сирський. Він жодного разу не зазнав поразки.

"Російське командування поміняло на цих напрямках вже четвертий командний склад", – повідомив він.

Військовий зазначив, що Бахмут не окупований повністю, адже околиці міста контролюють українські війська. Висоти залишаються за Силами оборони.

Тривогу у росіян викликали українські атаки на флангах. У військовому плані, з його слів, Бахмут нічого не значить, адже повністю зруйнований.

"Це руїна на руїні", – пояснив Тимочко.

Битва за Бахмут – дані Генштабу ЗСУ

В районі Бахмута, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України від 5 грудня, українські воїни відбили 11 атак російських окупантів в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Сили оборони України й надалі організовують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у техніці та живій силі, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 4 грудня у ЗСУ розповіли про бої на позиціях в районі Бахмута. Пресофіцер 26-тої артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що на певних ділянках в окупантів є успіхи.