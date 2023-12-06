ЗС РФ вночі атакували Україну десятками Shahed: у регіонах працювала ППО (фото)

Як зазначили в командуванні, росіяни запустили 48 дронів із території окупованого Криму та Курської області Росії. Більшу частину БПЛА вдалося перехопити захисникам українського неба.

У ніч на 6 грудня 2023 року Україна зазнала масованої атаки ударних дронів типу Shahed-136/131 з боку Збройних сил Росії. Силам ППО вдалося збити 41 ворожий безпілотний апарат. Про це в середу, 5 грудня, повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ.

За даними командування, окупанти запускали БПЛА з двох напрямків — з мису Чауда (Крим) і Курської області (Росія).

Загалом було зафіксовано 48 запусків ударних безпілотників Shahed. Після повітряного бою, в якому брали участь Повітряні сили та ППО Сил оборони України, було знищено 41 БПЛА.

Для відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Генерал-лейтенант Микола Олещук, командувач Повітряних Сил, висловив подяку всім воїнам за захист повітряного простору та відзначив значний внесок бойової роботи мобільних вогневих груп Сил оборони України, які змогли знищити більшість "Shahed".

"Рій" ударних дронів над Україною

Про рух "шахедів" над Україною почали повідомляти з 5 грудня — о 20:34 стало відомо про перші дрони над Одеською областю. За даними ЗСУ, дрони рухалися з Чорного моря в бік припортового міста Чорноморськ.

Після цього, о 20:45 було зафіксовано рух БПЛА в бік Херсонської та Миколаївської областей.

Пізніше почали з'являтися повідомлення про рух дронів у напрямку Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької, Полтавської та Хмельницької областей.

Робота ППО у Хмельницькій області

Як повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації, під час повітряної тривоги по "шахедах", що пролітали над регіоном, відпрацювали сили протиповітряної оборони.

За повідомленням керівництва регіону, обійшлося без жертв і руйнувань інфраструктури

Нагадаємо, 5 грудня ЗС РФ завдали удару по лікарні в центрі Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали четверо медиків.

Нагадаємо також, у ніч на 5 грудня західна частина України зазнала ударів "шахедів". Ударні дрони атакували Вінницьку та Хмельницьку області. Пізніше БПЛА атакували Херсонську та Донецьку області.