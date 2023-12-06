"Дивні новини": журналіст спростував інформацію щодо постачання США 500 Bradley до Марокко

Офіційної інформації від американських військових щодо постачання танків Abrams та БМП Bradley до африканської держави не було оголошено.

Новини стосовно відправки зі США 500 Bradley до Марокко не підтверджені. Про це повідомив у Facebook кореспондент "Голосу Америки" в Пентагоні Остап Яриш.

Він зазначив, що офіційної інформації від американських військових не надходило. Джерело, на яке посилаються в українському медіапросторі — арабський сайт Defense Arabia.

Журналіст поспілкувався з колегами, які займаються військовою темою. Ніхто про цей сайт раніше не чув.

"Дуже здивувались таким новинам", – пояснив він.

"Bradley та Abrams для Марокко"

Марокко, за інформацією Defense Arabia, отримало зі Сполучених Штатів нову партію новітніх танків Abrams M1A2 SEPv3. Також видання додає, що окрім отримання танків Abrams, Марокко уклало угоду Сполученими Штатами на безкоштовну поставку 500 БМП M2 Bradley. У повідомленні йдеться про те, що за допомогою цієї угоди Марокко прагне зміцнити свій військовий потенціал і захистити свої сухопутні кордони від будь-якої потенційної загрози. Підтверджень інформації у публікації не було.

Нагадаємо, українська БМП M2 Bradley витримала удар ПТРК в боях за Авдіївку. Безпілотник зафіксував відбиття атаки російських військ на околицях села Степове. Населений пункт розташований над Авдіївським коксохімічним заводом. У ході бою M2 Bradley бив по ворогу з гармати, проте в певний момент машину уражає протитанковий комплекс.