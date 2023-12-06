Засуджений ухилянт відмовився від двох "бойових повісток": як його покарали

Українець, якого вже судили за ухилення від мобілізації, знову потрапив на лаву підсудних. Йому двічі намагались видати повістку, але чоловік заявив, що воювати не бажає.

В Україні засудили чоловіка, який після покарання за ухилення від мобілізації знову відмовився служити. Деталі відомі з вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області від 30 листопада.

Уродженець села Крупець — одружений та має неповнолітню дитину. У лютому цього року він був засуджений як ухилянт. Тоді його покарали ув’язненням на три роки, але звільнили з іспитовим терміном на півтора року.

Ще наприкінці 2022 року чоловік пройшов медогляд, і ВЛК визнала його придатним до служби. 30 березня вже цього року — після засудження — йому намагались видати повістку, але українець від неї відмовився. 13 квітня історія повторилась. Обидва рази на збори він не прибув.

Це кваліфікували як ухилення від призову, але чоловік свою вину не визнав. Він розповів, що прийшов в орган пробації. Там засудженого зустрів начальник та запросив у свій кабінет, куди невдовзі зайшли двоє чоловіків у цивільному одязі. Керівник завірив їх, що не затримає ухилянта більш як на годину.

Після того, як ухилянт вийшов з будівлі, до нього на машині під’їхали поліціянти. Вони запитали, чому українець тікає від них, та запросили його проїхатись у військкомат. Там чоловіку і намагались вручити бойову повістку.

Військовозобов’язаний почав усе знімати та заявив, що вже засуджений за ухилення від мобілізації. Він пояснив, що воювати не бажає, та отримувати повістку відмовився.

Вдруге, зі слів свідка, ухилянта зустрів на порозі працівник ТЦК. Він запросив чоловіка в приміщення, де вже сидів поліціянт. Правоохоронець попередив, що за відмову від повістки буде кримінальна відповідальність, але той заявив, що вже засуджений.

Співробітник ТЦК розповів, що ухилянт пояснював відмову служити моральною не готовністю та своїм станом здоров’я. Він навіть показував свій синець. Зі слів самого підсудного, він отримав гематому, впавши з висоти.

Начальник органу пробації підтвердив слова засудженого про прихід поліціянтів у кабінет під час їхньої розмови. Проте він завірив, що про виклик чоловіка нікому не повідомляв і не знав про його "розшук".

Суд дійшов висновку, що ухилянт "вчинив аналогічний злочин протягом випробувального терміну, а тому його виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства". Його визнали винним та засудили до 3,5 років ув’язнення, але через частково невідбуте попереднє покарання збільшили термін до чотирьох років.

Нагадаємо, у соцмережах з’явились кадри з тренажерного залу в Ужгороді, в якому влаштували перевірку документів та вручення повісток працівники ТЦК.

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