Мобілізація в Україні: Шмигаль анонсував цифровізацію висновків ВЛК

За даними глави уряду, загалом в Україні вже збільшили кількість ВЛК на 50%. Також більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів.

В Україні планують суттєво пришвидшать проходження військово-лікарської комісії шляхом її цифровізації. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У Мінцифри повідомили про план найближчим часом цифровізувати висновок ВЛК. Важливе рішення, яке допоможе отримувати інші послуги онлайн", — наголосив прем'єр.

За його словами, всі відповідальні вже отримали доручення. Крім того, він зазначив, що дав завдання опрацювати пропозицію Мінсоцполітики щодо наявності соцпрацівників у медичних закладах для допомоги військовим із отриманням необхідних послуг.

За даними глави уряду, загалом в Україні вже збільшили кількість ВЛК на 50%. Також більш ніж удвічі зросла пропускна спроможність гарнізонних ВЛК на базі цивільних медичних закладів.

"Впроваджено електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я, цифровізували документообіг у 90% військових частин. Продовжуємо розбудовувати безбар’єрне середовище — виділили на це необхідні кошти. Усі ці заходи вже дозволили зменшити тривалість проходження ВЛК утричі", — розповів Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в Україні запроваджують електронний документообіг із ТЦК. ВЛК модернізують із метою поліпшення якості медобслуговування захисників і спрощення її роботи. Відтепер військові частини, заклади охорони здоров'я і Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) обмінюватимуться документацією.

Раніше в Україні спростили порядок реалізації постанов ВЛК для поранених військовослужбовців ЗСУ. До запровадження відповідної зміни захисники повинні були повертатися до військової частини, щоб оформити відпустку або звільнитися за станом здоров'я. Тепер у таких випадках необхідно завітати лише до військкомату.