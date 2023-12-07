Бої за Роботине: експерт помітив цікаву деталь у знищеній російській БМП-2 (фото)

Захист у вигляді 675-СБ3КДЗ, як заявив Олександр Коваленко, не є панацеєю, але в певних ситуаціях виживаність підвищує. Така конструкція є кращою версією для БМП-2 на озброєнні окупантів.

Військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на цікаву особливість у підбитій російській БМП-2 675-СБ3КДЗ в районі Роботиного. У Telegram він повідомив подробиці.

Фахівець назвав цю техніку унікальною. Бойова машина посилена полімерними панелями бронею, що витримує кулеметний постріл 12,7-мм. Востаннє цю БМП-2 ліквідували три тижні тому, в листопаді, в районі Водяного, Донецької області.

Він наголосив на тому, що таких машин загалом є понад 17. Щонайменше три одиниці взято як трофеї. В районі Авдіївки українські захисники могли ліквідувати вісім БМП.

Аналітик звернув увагу на те, що окупанти наприкінці 2021 або на початку 2022 року почали підвищувати бронювання БМП-2 до рівня 675-СБ3КДЗ. Такий захист не є панацеєю, але в певних ситуаціях виживаність підвищує і така конструкція є кращою версією для БМП-2 на озброєнні окупантів. Частота появи цих машин свідчить про те, що росіяни так і не змогли поставити на серійний рівень випуск посилених 675-СБ3КДЗ.

"І це добре", – наголосив він.

Фото: Telegram Олександра Коваленка

Що таке 675-СБ3КДЗ у військах РФ

675-СБ3КДЗ вважать рідкісним для армії РФ набором полімерних решіток. Теоретично він має захищати від вогню великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів. При цьому після навісу такого набору БМП-2 або ж інший носій має зберігати "позитивну плавучість", тобто маса 675-СБ3КДЗ не є значною.

Нагадаємо, 5 грудня українська БМП M2 Bradley витримала удар ПТРК в боях за Авдіївку. Екіпаж бойової машини відбивав атаки російських окупантів біля Степового. Попри удар протитанкового засобу, військові змогли самостійно покинути поле бою.