"Попередив наступну жертву": представник України в ОБСЄ про погрози Лаврова Молдові

За словами Євгена Цимбалюка, представники Кремля продовжують зловживати своїм становищем. Перед вторгненням Москва погрожувала Києву в Стокгольмі, а тепер такі самі фрази звучали в Скоп'є щодо Кишинева.

Російська Федерація не збирається зупинятися на Україні, і заяви глави МЗС Сергія Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ з погрозами це підтверджують. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, передає "Укрінформ" 7 грудня.

За його словами, останні заяви представників Кремля, в яких були погрози для Молдови, свідчать про те, що ізоляція Росії в рамках ОБСЄ необхідна. Крім того, війна в Україні триває і ЗС РФ далі скоюють злочини на чужій території.

"На жаль, для російського міністра стало поганою традицією зловживати Міністерським засіданням ОБСЄ для погроз державам-учасницям ОБСЄ. У Стокгольмі це була Україна, а цього разу в Скоп'є — Молдова, яку Лавров попередив як "наступну жертву". Хто стане наступною? Така поведінка є абсолютно неприйнятною", — заявив Євген Цимбалюк.

Окремо було наголошено, що міжнародній організації час "мобілізувати" свої превентивні зусилля, адже озвучені в Скоп'є тези говорять про те, що Росія продовжить вести війну проти України, а також має намір підривати ОБСЄ через зловживання правилом консенсусу.

Усім час згадати про людей, каже представник України в ОБСЄ, які залишилися без доступу до базових послуг через російську окупацію. У цей час Кремль продовжує вести нескінченні переговори, консультації, а також збільшує військовий бюджет на 40%.

"Очевидно, що Путін не зацікавлений у мирі. Він вважає, що має достатньо ресурсів, щоб відновити свою армію для нового наступу, розколоти нашу єдність і підірвати внутрішню стабільність в Україні. Ми маємо відповідно планувати нашу протидію, щоб закінчити цю війну справедливим миром на основі української Формули миру", — підсумував Євген Цимбалюк.

Нагадаємо, 3 грудня аналітики з ISW заявили, що Росія намагається знову посіяти розбрат у Молдові. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров пригрозив Кишиневу "повторенням долі України".

7 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що агресія РФ проти України почалася 1992 року. За його словами, вже понад 30 років Кремль захоплює чужі території, але світ ніяк на це не реагує. Спочатку була Молдова, потім Грузія, а тепер Україна. У майбутньому з трагедією може зіткнутися хтось іще.