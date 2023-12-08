Хотіли забрати до ЗС РФ: повернутий в Україну підліток розповів про життя в Росії (відео)

За словами Богдана Єрмохіна, у російському технікумі однолітки називали його "хохлом" і говорили "валити" назад. Він також зазначив, що дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова "дуже злилася" через його рішення повернутися в Україну.

Богдан Єрмохін, який разом з іншими неповнолітніми був депортований з окупованого Маріуполя на територію Російської Федерації, повернувся в Україну. Про те, як до нього ставилися росіяни, молодий чоловік розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як зазначають журналісти, Богдан кілька разів намагався втекти в Україну, проте спроби були невдалими. Крім того, у РФ йому вручили повістку до військкомату. Після звернень до української влади та особисто до президента Володимира Зеленського, у день свого повноліття, хлопцеві все-таки вдалося повернутися додому.

Після початку повномасштабної війни Богдан близько трьох місяців залишався в Маріуполі. Потім окупанти вивезли його в РФ.

"Нас особливо не питали, у нас документів не було, тобто — у нас вибору особливого не було. Нас поставили перед фактом: "Ви їдете", і все", — згадує хлопець.

У Росії Богдан навчався в технікумі на автомеханіка. За його словами, однокурсники ставилися до нього погано — називали "хохлом" і говорили "валити" назад. Хлопець також зазначив, що в РФ їм показували багато пропагандистських роликів, зокрема розповідали, що в Україні нібито здають дітей на органи.

За словами Богдана, у РФ у нього відбувалася "внутрішня боротьба із самим собою", оскільки росіяни налаштовували його проти рідної країни.

"З одного боку, ти розумієш, що треба говорити, а з іншого — розумієш, що не можна так говорити. У тебе Батьківщина інша, і на тебе чекають вдома", — пояснив він.

Молодий чоловік згадав про те, що дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Білова "дуже злилася" через його спроби втечі та бажання повернутися в Україну. При цьому російська опікунка хлопця Ірина Рудницька підтримала його рішення.

Говорячи про плани, Богдан повідомив, що хоче відкрити благодійний фонд для допомоги з поверненням українських дітей.

Нагадаємо, 9 листопада 17-річний сирота Богдан Єрмохін звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти йому повернутися додому. До цього його затримали спецслужби РФ під час спроби виїхати з Росії через Білорусь, а російські пропагандисти тоді видали сюжет, що він не хоче повертатися на Батьківщину.

Раніше, 7 листопада, стало відомо, що Богдану Єрмохіну видали повістку в армію Російської Федерації. Крім того, його викликали до уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Белової і змусили написати заяву про те, що він бажає залишитися в РФ до досягнення 18 років.