"Є велика колода карт": ексспівробітник СБУ назвав наступні цілі спецслужб після Киви (відео)

За словами колишнього працівника спецслужб Івана Ступака, СБУ визначає цілі не за пріоритетністю, а виходячи зі своїх можливостей, оскільки не до всіх людей можна підібратися на відстань пострілу.

Наступними цілями Служби безпеки України можуть стати колишні українські силовики, які співпрацюють із ворогом, а також російські пропагандисти. Про це розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі національного телемарафону.

Чому обрали Киву

За словами Ступака, Ілля Кива вочевидь не є головною пріоритетною ціллю українських спецслужб, проте СБУ обмежена в ресурсах, тому обирають ту ціль, до якої можна підібратися.

"Моє особисте припущення — тут була сукупність чинників, починаючи з його попередньої деструктивної діяльності, плюс поточна деструктивна діяльність. Він був досить медійною персоною на російському телебаченні, на "Рен-ТВ" виступав, підкидав "інсайди". Плюс можливості. Я так розумію, що в СБУ є велика колода карт, із якої можна вибрати, але є люди в суперпріоритеті, але їх дуже серйозно охороняють, і є ризик отримати невдачу. Є люди, які менш важливі, але там і охорони менше, тому їх простіше ліквідувати", — розповів Ступак.

Наступна ціль СБУ

За словами колишнього співробітника СБУ, ціллю СБУ можуть бути колишні співробітники силового блоку, які співпрацюють із російськими окупантами.

"Сівкович (віцепрем'єр, відповідальний за силовий блок в уряді Миколи Азарова) може бути, колишній глава МВС Захарченко може бути, колишній глава СБУ Якименко теж може бути, і там тра-та-та понеслося, тобто залежно від їхньої участі. Ось, наприклад, Сівкович, він брав активну участь у повномасштабному вторгненні... Він координував діяльність колишнього начальника кримського управління СБУ на прізвисько "Дід". Я думаю, він один із кандидатів на отримання щасливого квитка", — зазначив Ступак.

В ефірі "Радіо NV" він розповів, що через якийсь час спецслужби можуть взяти за відомих медійних особистостей, зокрема російських пропагандистів.

"Коли підкачають м'язи "шибайголови Малюка", я їх так називаю, то фокус уваги переміститися на відомих пропагандистів. Наприклад, це моя фантазія, Мардан, Соловйов, канали на кшталт "Тринадцятий", "бомбери", "Два майори", все, що завгодно, може бути", — припустив Ступак.

Також, на його думку, однією з цілей може бути Віктор Медведчук, а випадковою жертвою може стати його дружина — Оксана Марченко

"Думаю, що Оксана Марченко може опинитися поруч під час ліквідації Віктора Медведчука. Вона розуміє, що може загинути, але вона на це не підписувалася", — додав Ступак.

Нагадаємо, 7 грудня росЗМІ повідомили, що в Росії помер ексдепутат Верховної ради Ілля Кива. Пізніше стало відомо, що тіло колишнього нардепа знайшли в селі Супонєво, а на місці події працювали екстрені служби. Смерть Киви також підтвердили в ГУР.

Інформацію про смерть Іллі Киви підтвердили українські джерела. ЗМІ повідомляли, що за ліквідацією екснардепа може стояти СБУ.