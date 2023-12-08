Злив Росії дані про аеропорт у Луцьку: український ексльотчик оскаржує вирок суду (відео)

Захисник засудженого запевняє, що той жодних секретних матеріалів не мав і нікому не передавав, а на флешці, із якою його спіймали, була музика.

Колишній український льотчик Віталій Синельников має намір оскаржити вирок Луцького міськрайонного суду, який засудив його до 14 років позбавлення волі через державну зраду. Пілота звинуватили в зливі Росії даних для авіаудару по Луцькому летовищі. Про це розповідає ТРК "Аверс".

СБУ встановила, що Віталій Синельников керував російською агентурною мережею та хотів вивезти секретні матеріали. Серед них — дані про аеродром у Луцьку. Пілота затримали задовго до повномасштабного вторгнення Росії, ще в березні 2020 року. Подробиці цієї справи засекречені, як і сам вирок.

Зараз Синельников хоче оскаржити рішення суду, а його адвокат навіть подавав клопотання до Верховного Суду України, щоб апеляційний розгляд перенесли з Волинського суду до Рівненського. Захисник Синельникова запевняє, що той жодних секретних матеріалів не мав і нікому не передавав.

"Жодних секретних матеріалів у Синельникова при собі не було. Жодних відомостей ворогу він не передавав. У нього була із собою флешка з музикою", — повідомив захисник Олександр Шадрін.

Він додав, що світлини аеродрому на флешці також не було. Обвинувачений свого часу вийшов на волю під заставу та зараз приходить на кожне судове засідання.

"Зараз розмір застави визначений у розмірі 171 тисяча гривень. Вона була відповідно зменшена та вже надалі сплачена. У той момент, коли ще здійснювався розгляд, то він мав право вийти під заставу. Зараз це фактично тримання під вартою у зв'язку зі змінами в Кримінально-процесуальному кодексі", — зазначає прокурор Сергій Зубень.

Засідання в цій справі закрите.

Справа льотчика Синельникова: що відомо

У березні 2020 року СБУ під час перетину державного кордону затримала керівника агентурної мережі ГУ Генштабу ЗС РФ — українського громадянина, колишнього військовослужбовця ЗС України. Чоловік планував виїхати за межі України для подання звітності російським кураторам.

Ексвійськовослужбовець був завербований кадровим співробітником ГУ ГШ ЗС РФ під час виїзду на тимчасово окуповані території Луганщини. Він виконував завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації про військові об’єкти ЗСУ, які дислокуються на Волині. Він також завербував до цієї справи трьох жителів Волинської області.

Деяких своїх інформаторів Синельников, як зазначає слідство, використовував завуальовано: вони стверджують, що й гадки не мали, що працюють на Росію. Серед таких — відомий у Луцьку знавець авіації Ілля Сметанін. Його звинувачують у державній зраді за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Зранку 24 лютого 2022 року по військовому аеродрому поблизу Луцька російська авіація завдала декілька ударів по інфраструктурі об'єкта. 11 березня в Луцьку знову пролунали 4 гучні вибухи. Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.

Нагадаємо, що на Сумщині заступник голови ОТГ зливав інформацію про ЗСУ. Використовуючи особисті зв’язки, він збирав персональні дані командирів військових частин і очільників місцевих громад.

Раніше повідомлялося, що українець опублікував оголошення, що продає запчастини для літаків, і невдовзі знайшов покупців — із РФ.