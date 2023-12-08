Ще один носій "Калібрів": РФ перемістила корабель "Туча" в Чорне море, — OSINT (фото)

Росія тримає у Чорному морі флотилію з чотирьох ракетних кораблів, кожен з яких здатен запустити по вісім крилатих ракет. Один з цих кораблів здолав півтори тисячі кілометрів, розповів OSINT-розслідувач.

5 грудня малий ракетний корабель (МРК) "Туча" проєкту 22800 "Каракурт" помітили у порту в Новоросійську на чорноморському узбережжі РФ. Судно завершили будувати у червні 2023 року, потім сушею, річками та каналами доправили до Азовського і Чорного морів. Супутникові світлини флотилії кораблів-носіїв "калібрів" показав OSINT-розслідувач з ніком MT_Anderson у соцмережі X (раніше — Twitter).

На світлинах, які опублікував MT_Anderson, можна розгледіти чотири російські МРК у трьох точках в Чорному морі. Зокрема, корабель "Аскольд" 2 грудня був в бухті біля Судноремонтного заводу "Залив" у Севастополі, корабель "Циклон" — тоді ж побачили в бухті Севастополя, два кораблі — "Туча" і "Амур" — помітили 5 грудня в порту Новоросійська. Особливу увагу привернув корабель "Туча" — його обриси помітні на світлині №2.

Три супутникові світлини з зображеннями МРК флоту Росії Фото: Twitter / MT Anderson

Розслідувач зазначив, що МРК "Туча" збудували на Зеленодольському суднобудівному заводі, розташованому в глибині Росії на річці Волга. Щоб доправити його Чорне море, росіяни змушені були тягнути його через річку Волга, Волго-Донський канал, подекуди — сушею. Зазначимо, новому ракетному кораблю довелось здолати близько 1,6 тис. км. Завдяки цим зусиллям, пише автор, РФ отримала ще одне судно, здатне випустити залп у вісім крилатих ракет "Калібр".

Орієнтовний маршрут, яким доправляли носій "калібрів" у Чорне мору Фото: Google Maps

Кораблі РФ — деталі

Зазначимо, речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зауважив, що корабель "Циклон", який також є носієм "калібрів", досі ні разу не запускав ракет. Тому офіцер припустив, що, можливо, проєкт "Каракурт" не виправдав сподівання і поки що використовують виключно для протиповітряної оборони. На його думку, "це викликає подив".

Малі ракетні кораблі проєкту 228000 "Каракурт" почали випускатись в РФ з 2015 року. Судна здатне запустити вісім ракет "Калібр" або "Онікс", також має гармати і зенітно-ракетні системи. Випускається чотирма суднобудівними заводами: "Ленінградський суднобудівний завод Pella" (за 800 км від України, "Зеленодольський суднобудівний завод"(за 900 км), "Амурський суднобудівний завод і "Восточная верфь" (за 6 тис. км).

Між тим у вересні 2023 року далекобійні ракети ЗСУ поцілили по верфі судноремонтного заводу в Севастополі та пошкодили два військових кораблі, які стояли в сухих доках. Після цього, як писали ЗМІ, росіяни постарались перебазувати більшу частину флоту подалі від Криму, наприклад, у порт Новоросійська.

Нагадуємо, OSINT-розслідувачі відшукали новий вертолітний майданчик, на який РФ перемістила військові вертольоти, щоб вберегти від удару ракет ЗСУ. Тим часом у грудні представники окупаційної російської влади заявили, що начебто відбили масову атаку українських морських дронів.