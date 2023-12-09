ЗС РФ найближчим часом активізуються на ще одній ділянці фронту, — експерт (карта)

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, найближчим часом розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара.

Наразі Збройні сили Російської Федерації активізувався по деяких ділянках фронту. Саме Вугледар є тактично дуже важливою локацією для росіян, а всі інші — виключно політичні моменти. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко, повідомляє "Еспресо".

"Ми бачимо активізацію росіян по багатьох напрямках. Біля Бахмута бачимо активізацію ворога як на західній локації, так і на південній, у напрямку Кліщіївки та Андріївки… Найближчим часом, я у цьому впевнений, розпочнеться інтенсифікація боїв біля Вугледара. Тобто досить широкий фронт активізувався по деяких локаціях", — розповів Коваленко.

Він вважає, що такі дії командування ЗС РФ це можна назвати запасним планом.

"Якщо вони не зможуть виконати задачу щодо захоплення Авдіївки до Нового року або так званих виборів у Росії, то у них буде можливість по деяких з цих напрямків досягти якогось успіху", — пояснив експерт.

За його словами, президент РФ Володимир Путін у своїй передвиборчій кампанії може обіграти "перемоги" арміії РФ. Для росіян захоплення Вугледару є дуже важлим. У цьому напрямку противник може стягнути великі резерви.

"Якщо загально говорити про цей запасний план ворога, то найбільшим важливим з усіх є навіть не Кліщіївка, не Андріївка, не Синьківка, не Авдіївка, а є саме Вугледар. Ось це для росіян на сьогодні дійсно тактично дуже важлива локація. Всі інші мають виключно політичні моменти", — зазначив Коваленко.

Карта лінії фронту станом на 18:12 9 грудня 2023 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 9 грудня повідомлялося, що за Авдіївський коксохім йдуть важкі бої. За словами майора МВС Максима Морозова, найкритичнішою точкою залишається промислова зона.