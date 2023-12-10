Для протидії ЗСУ: оглядач назвав чисельність техніки та військ на лівобережжі Дніпра

На лівому березі Херсонщини, як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, ЗС РФ тримають близько 380 танків, до 1 тисячі бойових машин, орієнтовно 500 одиниць артилерійських систем та менше сотні РСЗВ.

Група військ "Днепр" російських окупантів перевищує 70 тисяч осіб. Це більше аніж два тижні тому, коли їхня кількість становила орієнтовно 65 тисяч. Подробиці повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко у Telegram.

На південний захід від населеного пункту Кринки російські загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони України. Командування окупантів, з його слів, не може знайти оптимальне розв'язання проблеми лівого берега, контроль українських військ на якому розширюється.

Він назвав й кількість техніки, яка залучена для операцій окупантів. ГВ "Днепр" має у складі:

танки — близько 380;

ББМ — до 1 тис;

артилерія ствольна — 500;

РСЗВ — менше 100.

Коваленко звернув на ситуацію з підрозділами окупаційних військ. Якісних змін з технікою в них не відбулося.

"На захід від Олешок, 24-й МСП 70-ї МСД зайняв оборону… Своєю чергою розвідників зі складу 127-ї ОРБр відправили під Підлісне, як підкріплення 404-ї МСП терморегулюючих вентилів", – йдеться у дописі.

Фахівець зробив висновок, що занепокоєння в лавах командування ГВ "Днепр" наростає. Практично всі ділянки, які він назвав, мають вкрай обмежену логістику, перерізання якої є для окупантів фатальним.

Нагадаємо, американські аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни прагнуть перехопити ініціативу на фронті в Україні до виборів президента РФ. Київ, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, за власним бажанням вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції ще до початку наступів російських окупаційних підрозділів.