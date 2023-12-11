Саме сіли повечеряти: ССО знищили командний пункт росіян на Херсонщині (відео)

Ворожий КСП українські захисники виявили під час проведення розвідки. Після цього його уразили ударними дронами.

На лівому березі Херсонщини в окупантів раптом згорів командно-спостережний пункт. Під час вечірньої трапези до них завітали ударні БпАК Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Зазначається, що оператори одного з підрозділів ССО під час проведення розвідки виявили місце розташування командно-спостережного пункту російських окупаційних військ в захоплених Олешках.

"За допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було завдано вогневого ураження. КСП знищено вщент. Виходячи з перехопленої розмови окупантів, ті досі в шоці від атаки спецпризначенців", — йдеться в повідомленні.

У розмові двох окупантів, яку перехопили українські захисники, йдеться про те, що російські загарбники саме сіли повечеряти, коли зненацька до них прилетіло.

"Нас вночі підпалили, на см 40 землю пропалило. Якісь кульки, типу п'ятаків, такі штучки — вони горіли. Ми сіли пожрати ввечері, і тут удар, потім ще один, вибух, зрештою ми зайнялися", — бідкається окупант товаришеві зі служби.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються тиснути одразу на трьох напрямках, проте, за словами генерал-полковника, ворог зазнає втрат у 8 разів більших за Сили оборони.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня в ЗСУ заявили, що вони знищили новоприбулих росіян, які щойно підписали контракт із ЗС РФ.