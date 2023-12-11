Повістку проігнорував, зате донатив на ЗСУ: в Україні засудили військового із запасу

Українець пройшов строкову службу та продовжував служити в армії за "контрактом". Проте, отримавши "бойову повістку" під час війни, запанікував.

В Україні засудили резервіста, який ухилився від мобілізації, але робив грошові пожертви на ЗСУ. Деталі відомі з вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 5 грудня.

Ім’я та вік засудженого невідомі. Однак в документі зазначено, що він одружений та перебував на обліку як військовозобов’язаний. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визнала його придатним.

За даними суду, раніше українець вже проходив строкову службу, після чого підписав з армією контракт. У запас він був звільнений у 2010 році.

5 січня житель Волині отримав під підпис повістку, за якою 9 січня мав з’явитись у пункт збору. Звідти його мали відправити у військову частину. Проте працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) так на нього і не дочекались, що кваліфікували як ухилення від мобілізації.

На суді чоловік визнав вину. Він розповів, що 4 січня отримав сповіщення від військкомату і вже наступного дня пройшов медогляд. Ймовірно, після перевірки лікарів йому видали вже "бойову повістку".

Як пояснив засуджений, "в останній момент він запанікував", тому повістку вирішив проігнорувати. Він зізнався, що здоровий і права на відстрочку не мав.

Ухилянт розкаявся та попросив врахувати два факти про себе. Виявилось, що він робить донати на потреби армії та входить до Добровольчого формування територіальної громади.

Попри донати та членство у ДФТГ українця визнали винним. Як покарання йому призначили ув’язнення на три роки.

Нагадаємо, полковник запасу Роман Світан розповів, кого потрібно мобілізувати у ЗСУ. З його слів, можна призвати понад 6 мільйонів осіб.

Членкиня оборонного комітету Верховної Ради Соломія Бобровська назвала проблеми мобілізації в Україні. Також вона відповіла, чому повістки роздають не в нічних клубах, а в селах.