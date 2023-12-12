З гусеницями під водою: Royal IHC уперше представила апарат Seabed Crawler (відео)

Гусеничний підводний транспортер може виконувати низку складних завдань на морському дні, зокрема витягувати вибухові речовини для подальшої безпечної детонації.

На виставці NEDS 2023 у Роттердамі суднобудівна компанія з Нідерландів Royal IHC уперше продемонструвала підводний гусеничний транспортер для оборонного застосування. Як заявив директор компанії Шоерд де Бруїн, інноваційна система Seabed Crawler призначена для ведення бойових дій на морському дні. Про це 10 грудня розповіли в Naval News.

Розробники стверджують, що оригінальний Seabed Crawler — це ефективний інструмент для захисту підводних інфраструктур, що виконує різний спектр робіт під водою.

В основі концепції гусеничної машини для морського дна лежить випробувана в польових умовах ходова частина Hi-Traq, яку спеціально розробили для прокладання і заглиблення морських кабелів.

Підводний апарат складається з чотирьох гусениць, які забезпечують максимальну тягу і маневрування на морському дні. При цьому, як стверджують інженери, у подоланні рельєфу дна, апарат не має собі рівних. Машина також оснащена різними видами інструментів для проведення робіт. Наприклад, можна встановити пару маніпуляторів Schilling Titan 4. Seabed Crawler може виконувати такі завдання на морському дні:

витягувати або встановлювати необхідні об'єкти;

дистанційно обслуговувати та оглядати вибухові пристрої;

витягувати вибухові речовини для безпечної детонації в іншому місці.

Конструкція апарата — модульна, що передбачає заміну центрального шасі для забезпечення різних способів живлення та керування апаратом. Транспортер може бути виконаний у таких конфігураціях:

Поверхневий безпілотний водний апарат - ця конфігурація дає змогу передавати гідравлічну та електричну енергію кабелем до апарата. Після чого машина може спиратися на баржу або аналогічне судно для виконання робіт на мілководді або на березі.

Поверхневий безпілотний апарат для глибоких вод/великих відстаней — цей апарат оснащений вбудованою системою гідравлічного приводу і кабелем довжиною 4 км. Апаратом можна керувати з берега або з судна підтримки.

Апарат із батарейним живленням — апарат може бути оснащений системою батарей для бездротового дистанційного керування.

Раніше повідомлялося, що турецька компанія Turk Loydu Conformity Assessment Services Corporation працює над створенням багатоцільової міні-субмарини ÇAMD. Апарат розрахований на чотирьох осіб екіпажу і повинен буде занурюватися на глибину до 300 м.