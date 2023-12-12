Мобілізація в Україні: чи законно вручати повістку багатодітному чоловіку

Більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані. У ТЦК та СП можуть не знати про наявність права на відстрочку в громадянина, розповіла адвокатка Марина Бекало.

До 14 лютого 2024 року в Україні триватиме воєнний стан і загальна мобілізація. У цей час призвати на військову службу можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які є придатними за станом здоров'я та не мають підстав для відстрочки. Адвокатка Марина Бекало в коментарі "ТСН.ua" розповіла, чи можуть вручити повістку багатодітному чоловікові.

За словами адвокатки, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають призову, повинні дотримуватися правил військового обліку.

"Більшість чоловіків призовного віку не дотримуються правил військового обліку, не поновлюють свої облікові дані в ТЦК та СП, у тому числі в разі зміни сімейного стану, місця проживання, зарахування на навчання або відрахування тощо", — сказала Марина Бекало.

Вона зазначила, що в таких випадках ТЦК та СП можуть навіть не знати про наявність у чоловіка права на відстрочку, а тому мають усі підстави викликати його для уточнення облікових даних, постановки на військовий облік, направлення на ВЛК. Лише після цього розглядатиметься питання про наявність або відсутність підстав для відстрочки.

Бекало наголосила, що ТЦК "витребує" всі наявні документи й дані, що стосуються військового обліку. Ідеться про диплом про наяву освіту для визначення відповідної військово-облікової спеціальності, дані про стан здоров'я, зокрема для цього чоловіка направлять на ВЛК. Після цього ТЦК розглядає питання про надання відстрочки, якщо є відповідні підстави.

Адвокатка розповіла, що військовозобов'язаний чоловік повинен подати до ТЦК та СП всі наявні документи, які підтверджують право на відстрочку та відповідну заяву. У результаті чоловік не підлягатиме призову на військову службу під час мобілізації.

"Чоловік пройде ВЛК, надасть документи, що підтверджують утримання неповнолітніх дітей, і отримає від ТЦК СП право на відстрочку", — додала вона.

Нагадаємо, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська заявила, що демобілізація є чесною щодо тих, хто воює з 24 лютого 2022 року й тих, хто почав служити до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть втратити бронювання від призову на військову службу. Зокрема, це може статися в шести випадках.