Польща вводить в експлуатацію нові вертольоти AW101 Merlin: що відомо про машини

Ці апарати призначені для виявлення підводних човнів противника, а також для виконання рятувальних операцій ВМС у бойових умовах.

Військово-морські сили Польщі та Головне командування збройних сил із 8 грудня почали приймати на озброєння перший із чотирьох гелікоптерів Leonardo AW101 Merlin, які було замовлено у 2019 році для задоволення потреб ВМС у протичовновій війні (ASW) і бойовому пошуку та порятунку (CSAR). Про це повідомляє видання Polska Zbrojna.

Вертольоти покликані замінити в складі ВМС республіки радянські вертольоти Мі-14. На 44-й військово-морській авіаційній базі Польщі вже є три машини такого типу, зазначають журналісти, а четверта має бути поставлена на початку наступного року. Протягом наступних кількох місяців польські екіпажі тренуватимуться, поки не досягнуть статусу бойової готовності.

"Придбання AW101 є для нас революційним. Нові вертольоти значно розширять наші можливості", — заявив на церемонії лейтенант польських ВМС Марцін Брашак.

Що відомо про вертольоти AW101

Польські експерти пишуть, що протичовнові вертольоти Leonardo AW101 Merlin є у своєму роді унікальними та поєднують у собі риси машин ZOP, CSAR і SAR. Іншими словами, вони пристосовані для пошуку підводних човнів, проведення рятувальних операцій у бойових умовах, а також особливо складних дій у мирний час. Також машини можуть бути адаптовані для виконання конкретних завдань шляхом складання та розбирання певних модулів.

Вертоліт — це середньотоннажна машина, здатна вмістити до 30 військовослужбовців або 16 лежачих поранених. Екіпаж — 1-2 людини, швидкість — 309 км/год. Машина може нести озброєння на спеціальних підвісках.

Під час виконання бойового завдання AW101 використовує гідролокаційну станцію, яка опускається в море, а також активні та пасивні гідроакустичні буї.

За роботу відповідають дві людини екіпажу: один льотчик ухвалює рішення щодо використання конкретного обладнання й озброєння та аналізує показання приладів, інший — стежить за роботою обладнання.

Вертольоти оснащені системами бойового призначення, включно з автопілотом із режимами SAR, системою передавання даних, тактичною навігаційною системою та комплексним набором як пасивної, так і активної самооборони. У системах AW101 уже закладені готові сценарії пошуку. Пілот може вказати район пошуку, визначити початкову точку та ввімкнути відповідний режим. У результаті вертоліт може автономно рухатися за обраним маршрутом.

Також машина оснащена сучасними системами зв'язку й обробки та передачі даних, які підтримують постійний контакт екіпажу з іншими платформами — від вертольотів і літаків до кораблів.

Нагадаємо, у Польщі скоро стане на бойове чергування об'єкт протиракетної оборони США Aegis Ashore, який почали будувати ще 2009 року. Система здатна перехоплювати цілі в радіусі 1000 км і на висоті до 500 км.