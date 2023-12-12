"Не створюйте апокаліптичні хвилі": аналітик розповів про готовність військ РФ під Куп'янськом

За словами Олександра Коваленка, ЗС РФ перегрупувалися, посилили підрозділи на Куп'янському напрямку та чинять тиск на Сили оборони України.

Український військовий оглядач Олександр Коваленко радить не перебільшувати можливості окупаційного угруповання, яке перегрупувалося на Куп'янському напрямку та чинить посилений тиск на Сили оборони України. Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Після того, як на Куп'янському напрямку РОВ завершили перегрупування підрозділів УВ "Захід", що відповідає за цю локацію, а саме сил і засобів 18-ї МСД 11-го АК, а також посилили підрозділи 79-го МСП й 11-го ТП, розпочався процес посиленого тиску на позиції СОУ", — ідеться в публікації.

За його словами, із листопада в районі Куземівки, Кривошиївки та Сторожівки розміщувалися підрозділи 27-ї ОМСБр 1-ї ТА — це вказувало на те, що найближчим часом військові дії окупаційного угруповання неминуче активізуються. Контролював ці перетворення в російських військах генерал Нікітін, командувач 1-ї ТА.

Можливості угруповання військ "Захід", за оцінками оглядача:

особовий склад — близько 65 тис.;

танки — 700 од. (замість 891);

ББМ — трохи більше ніж 1 тис. од. (замість 2670);

артилерія ствольна — 650 од. (замість 970);

РСЗВ — 200 од.

За словами Коваленка, УВ "Захід" укомплектоване не гірше за інші російські підрозділи, водночас його можливості обмежені та не дають змоги розраховувати на ефективний прорив ліній оборони.

Через це, зазначив оглядач, противник не досяг за пів року якогось істотного результату, хоча наступ за Лимано-Куп'янською віссю розпочався наприкінці травня — на початку червня. А з жовтня найбоєздатніші ресурси зі складу УВ "Центр" перекидаються під Авдіївку. Якщо до Нового року Авдіївку не візьмуть в оточення, то ресурси підтягуватимуть із інших напрямків.

"Не створюйте апокаліптичні хвилі там, де це недоречно", — порадив він.

Нагадаємо, що РФ може перевозити зброю по Чорному морю на цивільних суднах, оскільки Туреччина виконує положення Конвенції Монтре та не пропускає військові кораблі через свої протоки.

Також повідомлялося, що Путін розширює флот РФ далі за Чорне море та Східну Європу, готуючись до війни з НАТО.