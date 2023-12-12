Російська армія втратила 90% особового складу від початку війни проти України, – ЗМІ

З початку активного наступу на Авдіївку, як зазначив речник Ради національної безпеки Адрієн Вотсон, російські підрозділи втратили 13 тисяч військових та понад 220 бойових машин.

Загалом російська армія у боях з українськими військами втратила 315 тисяч убитими та пораненими, а це 90%. Подробиці агенція Reuters повідомила із посиланням на розсекречений звіт розвідки США.

Величезні втрати в особовому складі та техніці, як йдеться у документі, є колосальними. Наслідки нападу на Україну загалом відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад.

Російське посольство та міністерство оборони Росії не відповіли на запити про коментарі. Російські офіційні особи заявили, що західні оцінки кількості російських загиблих у війні є значно перебільшеними та майже завжди недооцінюють українські втрати, які, за словами російських офіційних осіб, величезні.

Речник Ради національної безпеки Адрієн Вотсон, як повідомило CNN, зазначив, що з початку активного наступу російські підрозділи втратили 13 тисяч військових лише в районі Авдіївки. Від жовтня на Авдіївському напрямку окупанти залишилися без 220 бойових машин, що приблизно дорівнює 6 маневровим батальйонам.

З його слів, Росія вважає, що військовий глухий кут протягом зими вичерпає підтримку Заходу для України. Це може, як думають у Москві, надати окупантам перевагу, попри втрати і постійну нестачу навченого персоналу, боєприпасів та обладнання.

Втрати РФ – дані Міноборони Британії

В Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення по листопад 2023 року війська Росії могли втратити до 350 тисяч військових. В оборонному відомстві Британії заявили, що з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року окупаційні підрозділи могли втратити від 180 тисяч до 240 тисяч осіб пораненими та приблизно 50 тисяч убитими. Приватна військова компанія "Вагнер", ймовірно, зазнала втрат на рівні — приблизно 40 тисяч бойовиків пораненими та 20 тисяч — убитими.

У британській розвідці вважають, що загалом російська сторона могла мати від 220 до 280 тисяч поранених та приблизно 70 тисяч убитих.

Нагадаємо, журналіст заявив, що втрати не лякають окупантів, але їх стримують удари касетними боєприпасами США. Всі вкиди росіян про можливість атак з півночі, з території Білорусі та Росії, є не більш ніж роботою ворожої пропаганди, стверджує Олександр Матвієнко, хоча Кремль все одно планує захопити всю Україну.