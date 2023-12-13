87% солдатів і 2/3 танків: довоєнна армія РФ в Україні практично знищена, — ISW

Згідно з розсекреченими даними розвідки США, які наводять аналітики, російські війська втратили 315 000 осіб особового складу з 360 000, 2200 з 3500 танків. Звідси зниження масштабу і рівня складності наступальних операцій в Україні.

За оцінками американської розвідки, за час повномасштабного вторгнення в Україну РФ практично повністю втратила свою довоєнну армію. Водночас ці втрати частково відшкодовуються, і окупаційне угруповання продовжує готуватися до затяжної війни в Україні. Про це йдеться у зведенні "Інституту вивчення війни" від 12 грудня.

Розсекречені дані американської розвідки вказують на те, що ЗС РФ втратили 87% від загальної чисельності сухопутних військ і дві третини танків, які перебували на озброєнні до 24 лютого 2022 року.

Втрати російських військ, за даними США:

російські війська втратили 315 000 осіб особового складу з 360 000;

2200 із 3500 танків;

4400 із 13 600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

Усі ці люди й бронетехніка брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Загалом, станом на кінець листопада 2023 року, російські сухопутні війська втратили понад 25% запасів військового обладнання, яке було до вторгнення. Звідси зниження масштабу і рівня складності російських наступальних операцій в Україні.

Водночас російське військово-політичне керівництво вжило масштабних заходів із поповнення людських втрат. У вересні 2023 року українська розвідка повідомила, що в лавах ЗС РФ на окупованій території України налічується 420 000 військовослужбовців.

Часткова і прихована мобілізація у вересні 2022 року, найімовірніше, відшкодували російські втрати, хоча нові військовослужбовці, найімовірніше, менш підготовлені, порівняно з тими, кому вони прийшли на зміну.

На довершення всього, російське військове командування також формує стратегічний резерв і готується до можливої майбутньої широкомасштабної війни з НАТО. Але потреби в живій силі для війни на території України, ймовірно, заважають цьому.

За словами аналітиків, немає свідчень того, що Росія домоглася значного прогресу в частині компенсації втраченої в Україні бронетехніки.

Нагадаємо, що під час візиту до США президент України Володимир Зеленський виступив в Університеті національної оборони та заявив, що Кремль переводить російську економіку і суспільство на військові рейки. Він також зустрівся з керівниками американських оборонних підприємств, щоб переконати відкрити в Україні європейський оборонний центр.

Також повідомлялося, що розвідка США з'ясувала головну мету наступальних операцій РФ в Україні. Усі зусилля спрямовані на те, щоб зменшити західну допомогу Україні.