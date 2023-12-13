"Абсурдно, безглуздо й несерйозно": Орбан знову висловився про вступ України до ЄС

У своїй заяві угорський прем'єр покликався на цифри, економічний аналіз. Зі свого боку, Словаччина пообіцяла надати підтримку Україні.

Головним противником прийняття України до Євросоюзу, як і раніше, залишається Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, який у минулому заявляв про свої зв'язки з Москвою, висловився в парламенті Будапешта про те, що членство України в ЄС не в інтересах його країни. Про це повідомляє Sky News.

У своїй заяві Орбан покликався на цифри, економічний аналіз і сказав щодо можливого вступу України до ЄС, що "ця думка на цей момент є абсурдною, безглуздою та несерйозною".

Щоб Україна стала 28-ю країною Євросоюзу, серед країн-учасниць має бути одностайність щодо цього питання, але Орбан стверджує, що Угорщина витримає будь-яке голосування.

Водночас Словаччина стала ще однією країною, яка пообіцяла надати підтримку Україні. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що офіційна Братислава готова підтримати переговори щодо вступу України до ЄС на саміті цього тижня.

Нагадай, що Володимир Зеленський зустрівся з Віктором Орбаном під час візиту до Аргентини, де був присутній на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, для чого угорський політик поїхав агітувати в США проти України.