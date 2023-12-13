"Я чекаю відповіді": Зеленський розповів, яке запитання поставив Орбану (відео)

Президент розповів, що зустріч в Аргентині не була спланованою. Він поставив угорському прем’єру Віктору Обрану одне запитання щодо України.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині 10 грудня. Про це відомо зі спільної конференції учасників Саміту країн Північної Європи, яка пройшла 13 грудня.

"Я не можу сказати, що це була особлива зустріч, або навмисно спланована. У нас був діалог, це правда. І я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами", — сказав лідер.

Він наголосив, що Україна та Угорщина мають спільні кордони, тому мають "розмовляти". Про цю необхідність, зокрема, політики й поговорили. Зеленський підкреслив, що він не бачить "глобальної проблеми" у цьому питанні.

"Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", — зазначив президент.

Також мова зайшла про членство України в Євросоюзі. Зеленський пояснив Орбану, що Угорщина не має причин блокувати його.

"Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п’ять, не десять — дай мені одну причину. І я чекаю відповіді", — згадав український лідер.

Запис пресконференції (про Орбана — з 18:25)

Нагадаємо, 10 грудня Володимир Зеленський відвідав Аргентину, щоб завітати на інаугурацію Хавʼєра Мілея. Там він поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Віктор Орбан заявляв, що членство України в ЄС — не в інтересах Угорщини. З його слів, думка про це є "абсурдною, безглуздою та несерйозною".