ЄС, НАТО і санкції: про що змогли домовитися лідери країн Північної Європи для України

У заяві за підсумками саміту йдеться про те, що європейські держави надалі мають намір не тільки надавати Києву пакети допомоги, а й боротися з російською агресією. Зокрема мова пішла про обхід санкцій.

Лідери країн Північної Європи підтвердили незламну підтримку України і готові підтримати її шлях до Європейського Союзу і НАТО. Про це йдеться в заяві прем'єр-міністрів Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції і президентів України та Фінляндії за підсумками другого саміту Україна — Північна Європа 13 грудня.

Під час зустрічі представники європейський держав висловили свою повагу до стійкості та духу українського народу, бійців ЗСУ та керівництва, які продовжують боротьбу з російською агресією.

"Україна, яка протистоїть російській агресії протягом майже десяти років, включно з понад 650 днями повномасштабної війни, продовжує демонструвати надзвичайну рішучість у реалізації свого невід'ємного права на самооборону", — ідеться в заяві лідерів.

Окремо було наголошено, що Україна бореться не лише за свою свободу і незалежність, а й за безпеку Європи та фундаментальні принципи міжнародного права. Європейські північні держави продовжують допомагати їй у цьому і з лютого 2022 року загалом надали 11 мільярдів євро. Це продовжиться й надалі в усіх сферах: військовій, економічній та гуманітарній.

Під час саміту також прозвучала теза про те, що Росія має негайно припинити агресію та вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України. Одночасно мають бути повернуті всі незаконно переміщені та депортовані українці, зокрема діти. В іншому разі Захід продовжить запроваджувати санкції, а також знаходити способи, щоб перешкодити Кремлю їх обходити.

Окремим пунктом спільної заяви стала підтримка зусиль України щодо відновлення можливостей у морському секторі, зокрема йдеться про ініціативу "Зерно з України".

"Разом із ЄС та міжнародними партнерами країни Північної Європи продовжуватимуть координувати та узгоджувати свою підтримку поточних зусиль України щодо впровадження реформ і підтримуватимуть Україну на її європейському шляху", — наголошується в заяві лідерів країн Північної Європи.

Нагадаємо, 13 грудня Володимир Зеленський заявив про те, що Україна розпочала двосторонню роботу зі Швецією щодо гарантій безпеки. Президент висловив сподівання, що до обговорення щодо гарантій безпеки долучаться й Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія.