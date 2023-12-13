Олексій Чирній, колишній політв’язень Кремля, також здивований певними подіями, що відбулися на початку війни, оскільки вважає, що Мелітополь міг би протистояти окупантам та перетворитися на Маріуполь, де українські війська чинили запеклий опір.

Росія, після перемоги України, не просто розпадеться, а отримає глобальніші проблеми. Олексій Чирній, експолітв’язень Кремля на псевдо "Крим", висловив своє бачення в інтерв'ю "Еспресо".

Він провів історичні аналогії та пригадав події російсько-японської війни та вторгнення військ СРСР. Радянський Союз не витримав наслідки та згодом відбулася руйнація комуністичної держави.

"І цю війну вони також програють", – зазначив "Крим", який сьогодні нищить окупантів на фронті.

Український захисник зазначив, що війна тепер має зовсім інший характер. На його думку, після нашої перемоги Росія не просто розпадеться, а отримає набагато більше проблем, аніж зараз.

"Там набагато глобальнішими будуть проблеми. У них. Не в нас", – додав колишній політв’язень Кремля.

Олексій здивований певними подіями, що відбулися на початку війни. Він вважає, що Мелітополь міг би протистояти окупантам та перетворитися на Маріуполь, де українські війська чинили запеклий опір. На його думку, сил було достатньо для протидії, але командування ухвалило інше рішення.

"Хоча все було можливо", – наголосив "Крим".

Хто такий Олексій Чирній "Крим"

Олексій Чирній на псевдо "Крим" – колишній політв’язень Кремля, який перебував у магаданській виправній колонії. Його затримали у 2014 році у Сімферополі під час спроби здійснити диверсію проти російських загарбників. Наступні сім років його катували російські силовики й знущалися інші в’язні. Невдовзі після його визволення в Україну вдерлися російські окупанти — і Олексій відновив свою боротьбу.

Нагадаємо, у вересні американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма розповів, що Російська Федерація може розпастися за певних умов і цей процес уже, імовірно, пішов. Він вважає, що китайці претендують на частину російської території. На його думку, Китай і Росія — не справжні друзі, оскільки Пекін претендує на частину російської території.