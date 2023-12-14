Ризиковані схеми: українці використовують дітей для ухилення від мобілізації, — адвокатка (відео)

Якщо жінка погодиться на ризиковану схему — згодом буде довго повертати собі права на дитину, наголосила адвокатка Кристина Очкур. Між тим ситуація може погіршитись внаслідок непередбачуваності війни.

Військовозобов'язані українці, щоб уникнути мобілізації, використовують можливість відстрочки завдяки одноосібній опіці над неповнолітніми. Щоб реалізувати цей спосіб, вони вмовляють дружин відмовитись від дітей. Про деталі нової схеми розповіла адвокатка Кристина Очкур у Telegram-каналі адвокатського агентства "Пані в законі".

Юристка записала відео, у якому дала відповідь на питання: "Чи може чоловік отримати відстрочку від армії, якщо стане одноосібним опікуном дитини". Щоб використати цю схему, жінка має відмовитись від дітей. Тоді чоловік стає "одиноким батьком" і може уникнути мобілізації, — масово цікавляться українці.

Мобілізація в Україні — відстрочка через дітей

Зі слів Очкур, в українському законодавстві не передбачено, що людина може прийти до нотаріуса і написати відмову від дитини, чи передати права на дитину тощо.

"Дитина — це не предмет. Не може бути так, що мати переписала дитину на батька, поки йде мобілізація, а потім переоформила на себе. Ні, так не буває", — пояснила адвокатка.

Єдиний момент, коли жінка може написати заяву на відмову — у пологовому будинку, пролунало на відео.

Однак є інший шлях — позбавлення батьківських прав. Це здійснюється у судах за участю органів опіки і підстави мають бути "залізобетонними".

Також чоловік може звернутись до суду з проханням позбавити дружину батьківських прав. Дружина може з цим погодитись — і таким чином військовозобов'язаний дійсно може отримати право на відстрочку.

Які ризики нової схеми ухилення

Очкур назвала дві проблеми, які можуть виникнути у людей при використанні ризикованої схеми. По-перше, жінці потім буде важко повернути права на дитину — процес може тривати близько року. По-друге, під час війни може щось трапитись з батьком і тоді додатково ускладниться життя дитини.

"Хтозна-що може статися із батьками, у нас все ж таки війна йде, що буде тоді з тими дітьми?" — наголосила юристка.

Очкур роз'яснила ще одне питання, яке стосується виїзду дітей за кордон. Бувають випадки, коли родичі отримують довіреність на право вивезення дитини: цей документ не означає позбавлення батьківських прав.

Зазначимо, у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є стаття 23, у якій перелічують, хто може отримати право на відстрочку від призову під час мобілізації. Раніше Фокус писав, що відстрочку можуть отримати студенти, якщо вони навчаються на денній або дуальній формі незалежно від спеціальності. Загалом можна нарахувати 13 категорій громадян, яких не мобілізуватимуть. Серед них — одноосібні опікуни неповнолітніх, опікуни людей з важкими хронічними хворобами та з інвалідністю, люди деяких професій тощо.

Нагадуємо, народні депутати готують законопроєкт, яким внесуть зміни у Закон про мобілізацію. Між тим в Міноборони України оголосили, що планують реформувати систему мобілізації через ТЦК та СП і будуть шукати людей для війська через систему рекрутингу.