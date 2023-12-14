Пальми, басейн, розкішні меблі: ДБР обшукало іспанську віллу ексвійськкома Борисова (відео)

Правоохоронці оглянули нерухомість ексвійськкома Євгена Борисова, загальна вартість якої становить 4,5 млн євро. Власність офіційно зареєстрована не на нього, а на членів його сім'ї.

14 грудня стало відомо про візит працівників Державного бюро розслідувань (ДБР) на об'єкти нерухомості, якими володіє родина колишнього голови Одеського Територіального центру комплектування Євгена Борисова. Один з об'єктів, який цікавив силовиків — маєток у Марбельї в Іспанії з дорогими меблями, басейном та зоною відпочинку. Деталі обшуку власності ексвійськкома Борисова описані у статті на порталі відомства.

Пресслужба ДБР зазначила, що обшук провели спільно з іспанськими правоохоронцями. Нерухомість ексвійськкома розташована у Марбельї у окрузі Малага в Іспанії. При чому обидва об'єкти, які цікавили правоохоронців, придбані на ім'я його родичів — дружини та матері. До всього, нерухомість придбана у 2022-2023 рр., після початку вторгнення РФ.

У дописі перелічується, що саме обшукали слідчі:

будинок площею 857 кв. м і земельна ділянка площею 1530 кв. м — сумарна вартість більш як 4 млн євро (оформлений на матір Борисова у грудні 2022 року);

офісне приміщення площею 223,9 кв. м та вартістю 500 тис. євро (оформлене у спільну власність подружжя Борисових у лютому 2023 року).

Інтер'єр будинку Борисова Фото: ДБР

Працівники Національної Поліції Королівства Іспанія та слідчі Головного управління ДБР обшукали приміщення, які належать сімейству Борисових. Під час обшуку вилучили певні документи, розповіла пресслужба.

Кімната у будинку Борисова в Іспанії Фото: ДБР

Серед вилучених документів — папери, які доводять, що маєток і офісне приміщення дійсно належать ексвійськкому та його родині. Поліція Іспанії відреагувала на надані докази і арештувала майно фігуранта.

Будинок на території маєтку Борисова в Іспанії Фото: ДБР

Правоохоронці опублікували низку світлин, на яких можна детально роздивитись екстер'єр та інтер'єр маєтку, який належить Євгену Борисову. Видно, що будинок розташований посеред доглянутої території, заповненої пальмами та іншою південною рослинністю.

Маєток Борисова - будинок Фото: ДБР

За кілька метрів від будинку — басейн, навколо якого розставлені шезлонги для відпочинку.

Маєток Борисова - басейн Фото: ДБР

Справа військкома Борисова — деталі

Зазначимо, справа Євгена Борисова почалась влітку 2023 року з повідомлень у ЗМІ про те, що він начебто володіє статками, надто великими для заробітної плати голови обласного військкомату.

Правоохоронці звернули увагу на публікації медіа, провели розслідування і відкрили провадження за п'ятьма статтями Кримінального кодексу. Серед них — "організація легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом": ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209. З'ясували, що він володіє майном на загальну суму 188 млн грн.: земельною ділянкою, двома квартирами, будинком у Одеській області, а також шістьма дорогими авто.

За кілька тижнів Борисова затримали і відправили в СІЗО. При цьому суд встановив запобіжний захід: арешт з правом виходу під заставу розміром 150 млн грн.

Нагадуємо, 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило декларації переважної більшості державних службовців: тепер будь-хто може побачити статки українських чиновників. Перші ж перевірки показали, що дружини деяких посадовців почали багато заробляти протягом останніх двох років.