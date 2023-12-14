Програма GCAP: Японія, Британія та Італія створюватимуть літак нового покоління

У рамках програми буде розроблено стелс-винищувач нового покоління, який замінить японські Mitsubishi F-2 і британські Eurofighter.

Міністри оборони Японії, Великої Британії та Італії в четвер домовилися про створення координаційного органу для розробки винищувача нового покоління. Роботи вестимуться в рамках програми Global Combat Air Program, яку було презентовано в грудні минулого року. Про це 14 грудня повідомило агентство Kyodo News.

У переговорах брали участь глави оборонних відомств: Мінору Кіхара, Грант Шаппс і Гвідо Крозетто. Вони підписали договір про розробку новітнього винищувача-невидимки з надзвуковими можливостями, який, як очікується, надійде в експлуатацію до 2035 року.

За даними міноборони Великої Британії, новий літак буде оснащений "потужним радаром", здатним надати в 10 000 разів більше даних, ніж наявні системи, і забезпечити "перевагу в бою".

Водночас японська сторона заявила, що Токіо хоче створити наступника винищувачів Mitsubishi F-2 Сил повітряної самооборони, які мають бути зняті з озброєння приблизно 2035 року. Загалом планується замінити 90 таких машин. Лондон також планує замінити 240 винищувачів Eurofighter.

Які компанії візьмуть участь

Що стосується підрядників, то згідно з відкритими даними:

британська Rolls-Royce відповідатиме за двигуни, британський підрозділ Leonardo — за електроніку, а MBDA UK — за озброєння;

в Японії Mitsubishi Heavy Industries виступатиме генеральним підрядником, IHI Corporation займатиметься двигунами, а Mitsubishi Electric — електронікою;

в Італії генеральним підрядником буде Leonardo SpA, Avio Aero працюватиме над двигунами, а MBDA IT також займатиметься розробкою ракет.

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