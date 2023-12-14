"Заморозка" війни в Україні дасть РФ час на підготовку нападу на країни НАТО, — Кулеба

За словами українського дипломата, пауза в конфлікті дасть противнику час на підготовку, а наслідки цього можуть бути глобальними. До загрози потрібно ставитися серйозніше, адже повномасштабне вторгнення теж здавалося неможливим.

Якщо зараз "заморозити" війну в Україні, тоді це загрожує більш глобальним протистоянням. Росія може напасти на країни НАТО. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в матеріалі для Foreign Affairs.

За його словами, Кремль може використати ймовірну паузу для того, щоб зібрати сили і підготувати більш жорстоку атаку. Постраждати в такому разі може не тільки Україна.

"Якби лінію фронту заморозили зараз, немає підстав вважати, що Росія не використала б такий перепочинок для планування більш жорстокої атаки за кілька років, потенційно залучаючи не тільки Україну, а й сусідні країни, і навіть членів НАТО", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо він звернувся до тих, хто не вірить у сценарій, за яким Російська Федерація атакує країну, що входить до НАТО. Очільник МЗС закликав їх згадати початок повномасштабного вторгнення в Україну, адже тоді це теж здавалося чимось не реальним.

"Усім, хто вірить, що Росія не нападе на країну НАТО після святкування успіху в Україні, варто згадати, яким неймовірним здавалося масштабне вторгнення в Україну всього два роки тому", — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялося, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про загрозу прямого зіткнення РФ із НАТО. За його словами, вперше виникла реальна ймовірність початку Третьої світової війни. На його думку, Київ все ж отримає гроші від США, але після цього Байден програє на президентських виборах, а Україна розпадеться.