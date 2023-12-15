ЗС РФ просунулися біля Авдіївки: в ISW розповіли, які території захопив ворог (карта)

Російські військові ведуть потужні штурмові дії біля селища Степове та залізниці, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації просунулися на Авдіївському напрямку. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 грудня.

"Російські війська 14 грудня продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку і нещодавно підтвердили просування", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 14 грудня російські військові просунулися на південь від залізничної колії, що проходить на північний захід від Степового. Російські військкори стверджували, що окупанти продовжують штурмові дії біля Степового та просуваються вздовж залізничного полотна в районі.

Речник української бригади, що дислокується на Авдіївському напрямку, припустив, що ворог веде особливо сильні штурми в районі між Степовим та залізницею. З його слів, ЗС РФ намагаються вивезти тіла у цьому районі.

За інформацією російських блогерів, ЗС РФ нібито закріплюють на південно-східній околиці Авдіївки, зокрема вздовж вулиці Колоса, проте аналітики не спостерігали візуальних доказів цього. Натомість у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили атаки противника біля самої Авдіївки, на схід від Новобахмутівки, на південь від Сєверного та біля Первомайського і Невельського.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 15 грудня у ЗМІ повідомили, що ЗС РФ намагаються штурмувати українські позиції малими групами піхоти. Зі слів заступника командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ Івана Смага, ворог зменшив кількість людей у групі та залишив їх без підтримки.

14 грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що окупанти кинули на штурм Авдіївки 40 тисяч військових. З його слів, противник намагається штурмувати місто з трьох напрямків — з півночі, півдня та зі сходу.