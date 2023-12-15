Постраждали 100 будівельників і прибиральників: компанії у Швеції обманюють українських біженців, — ЗМІ

За даними шведської профспілки GS, 85-90% сезонних співробітників у країні — мігранти, які погоджуються виконувати роботу, за яку не візьмуться місцеві громадяни.

Шведські компанії експлуатують українських біженців, заманюючи на роботу, за яку згодом не платять у повному обсязі. Про це повідомляє шведське медіа SVT.

За даними журналістів, окрім українських біженців, близько сотні російськомовних будівельників і прибиральників, які працювали у шведських компаніях, на зборах профспілки у Стокгольмі заявили, що їхню працю теж експлуатували.

Близько третини всіх присутніх на зустрічі — вихідці з України.

"Дуже складно, коли хочеш заробити грошей на життя, але тебе обманюють", — пояснила одна з постраждалих Світлана Потин, яка з сином переїхала до Швеції після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

В Україні жінка працювала адвокатом, а у Швеції влаштувалася в страхову компанію. Але після кількох місяців роботи роботодавець не виплатив заробітну плату в повному обсязі, тепер вона побоюється, що залишиться без грошей.

"Щомісяця я чекаю зарплати, але не отримую обумовлену суму. Це не добре, я тут одна зі своїм сином, гроші потрібні на купівлю їжі та щоб заплатити за оренду житла", — пояснила вона.

Ніна Кричун з України працювала в кількох клінінгових компаніях. Деякі з них так і не виплатили зарплату в повному обсязі.

"Коли бачиш таку несправедливість, Швеція вже не видається такою привабливою країною, як раніше", — пояснила вона.

Павло Потин, який працював у торговельній сфері, також сказав, що не отримав усю суму за весь період роботи, повідомили у SVT. Романа Рамазанова, який приїхав із Болгарії, ошукали кілька роботодавців.

"Я не відчуваю роздратування вже, але поваги до них немає, тому що це відбувалося досить довго", — сказав він.

За даними профспілки GS, 85-90% сезонних співробітників у Швеції — мігранти, які погоджують виконувати роботу, за яку шведи не візьмуться.

Нагадаємо, що в Італії судять держслужбовця, який вимагав гроші в українців за нібито прискорене оформлення документів, тоді як насправді для вихідців з України документи оформлювали насамперед.

Також повідомлялося, що потік мігрантів до Польщі не зупиняється. Іноді за добу країна приймає по 15 тисяч українців.