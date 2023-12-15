ЗМІ показали, як Сили оборони риють окопи на кордоні з Білоруссю (фото)

Для відривання котловану в Чорнобильській зоні використовували машину МДК-3, яку застосовують із 1980-х років.

Українські військовослужбовці вирили протитанковий рів за допомогою військово-інженерної машини МДК-3 недалеко від кордону з Білоруссю в Чорнобильській зоні. Про це 14 грудня повідомило британське видання Sky News.

Окопи на кордоні з Білоруссю

На опублікованих кадрах видно, як солдати розривають мерзлу землю за допомогою бронемашини.

МДК-3 — машина для відривання котловану МДК-3 — машина для відривання котловану

МДК-3 — машина для відривання котловану, яка використовується з 1980-х років. Її розробили на базі багатоцільового тягача МТ-Т.

Нагадаємо, що, за даними ISW, якщо російські війська захоплять всю Україну, поточні сили НАТО не зможуть протистояти атакам РФ. Витрати Вашингтона на безпеку кордонів Європи будуть "астрономічними", при цьому доведеться залучити значний парк літаків-невидимок, які передбачені на випадок вторгнення Китаю на Тайвань.

Також повідомлялося, що в ISW описали сценарій повної перемоги України й виходу до кордонів 1991 року. При цьому Чорне море можна буде вважати озером НАТО. Водночас ЗС РФ повністю візьмуть під контроль білоруську армію.