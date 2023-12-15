"Ніхто не пробачить": у КМВА відреагували на скандал з укриттям у школі під час обстрілу (відео)

За словами глави міської військової адміністрації Сергія Попка, він узяв справу під особистий контроль і винні будуть знайдені. При цьому одна з мам учнів заявила, що охоронець вчинив правильно, адже собакам немає місця в бомбосховищах.

14 грудня охоронець однієї зі столичних шкіл міг не пустити дітей в укриття під час ракетної атаки. Причиною стало те, що неповнолітні прийшли разом із домашньою твариною. Фокус розібрався, що про це відомо.

Інцидент прокоментували в Київській міській військовій адміністрації. У Telegram-каналі зазначили, що четвер став тривожним днем для столиці, адже пролунало 5 повітряних тривог, загальна тривалість яких становила майже п'ять годин. Крім того, ЗС РФ випустили ракети "Кинджал", одна з яких була знищена в районі Києва силами ППО.

"На щастя, від падіння уламків ніхто не постраждав. Але це лише щасливий збіг обставин. Тому що під час повітряної тривоги, під час реальної загрози життю киян, не всі мешканці змогли отримати вільний доступ до укриттів", — ідеться в повідомленні.

Як приклад було наведено випадок у Святошинському районі, де двоє дітей не змогли потрапити до шкільного укриття, незважаючи на те, що вони є учнями. Охоронець нібито не пропустив їх, зазначають у КМВА, через те, що вони були із собакою.

Представники міської військової адміністрації наголосили, що це неприпустимий випадок і вже було зареєстровано кримінальне провадження, а Святошинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом "завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження".

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що збирається тримати цю справу на особистому контролі. Він додав, що важливо не тільки знайти винних, а й з'ясувати, чому виник такий прецедент.

"Зараз звертаюсь до кожного керівника, хто відповідальний за комплекс укриттів чи за одне, конкретне укриття в місті – проведіть внутрішню перевірку і роз’яснювальну роботу з персоналом, відповідальним за допуск людей! Всі мають розуміти і виконувати безапеляційне правило – усі укриття мають бути відчиненні під час тривоги і доступні для усіх мешканців Києва без винятку! Це питання життя! Помилок вам ніхто не пробачить! Та й ви собі не пробачите", — заявив Сергій Попко.

У КМВА прокоментували скандал у Києві зі шкільним укриттям Фото: Скриншот У КМВА прокоментували скандал у Києві зі шкільним укриттям Фото: Скриншот

Скандал зі шкільним укриттям: реакція батьків

Журналісти "Новини.Live" взяли коментар у матері одного з учнів навчального закладу. Вона вважає, що нібито є правило, про яке знають усі — не можна приходити з собаками в укриття, адже там і так нічим дихати. У зв'язку з цим жінка вважає, що охоронець вчинив правильно.

"Це бомбосховище шкільне. Не мають права сюди заходити з собаками. Я, як педіатр, знаю, що зараз дуже погіршилася ситуація з астмами та алергіями. Порівнювати бомбосховища в метро і шкільне — це дві дуже різні речі", — каже жінка.

Вона також зазначила, що була особисто в шкільному укритті і там немає чим дихати. Дуже багато дітей і батьків, які опинилися там через обстріл. У зв'язку з цим охорона діяла так, як повинна була, каже мати.

"У нас ось там (біля головного входу, — ред.) усі залишають своїх собачок. Завжди. Це наше правило шкільне, всі про це знають", — підсумувала жінка.

Керівництво школи на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментувало інцидент.

Нагадаємо, 15 грудня стало відомо про черговий скандал з укриттями. 11-річний хлопчик і 12-річна дівчинка намагалися сховатися в бомбосховищі школи, проте їх всередину не пустив охоронець. Причиною такого вчинку стало те, що діти були з собакою породи мальтипу і відмовилися залишати її на вулиці. Журналістка Тетяна Даниленко заявила, що йдеться про школу №40 у Святошинському районі.