Окупанти атакували Кіровоградську область: ЗСУ знищили ворожу ракету, — ОВА

За даними глави адміністрації Андрія Райковича, російську ракету було знищено в Кропивницькому районі.

У п'ятницю, 15 грудня Збройні сили Російської Федерації запустили ракету в бік Кіровоградської області. Силам ППО вдалося знищити повітряну ціль, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі.

"Під час повітряної тривоги захисники неба знищили ракету в Кропивницькому районі. Попередньо — без постраждалих і руйнувань. Спасибі нашим ППО" — написав Райкович.

За даними видання "Суспільне", вибух у Кропивницькому прогримів о 16:49.

Хвилиною раніше, о 16:48, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворожа ракета змінила напрямок у бік Кропивницького. До цього вона рухалася в напрямку Кривого Рогу.

У командуванні попереджали, що існує загроза застосувань авіаційних засобів ураження, адже зафіксовано активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, в ніч з 14 на 15 грудня Україна опинилася під ударом групи дронів-камікадзе Shahed-136, які РФ запустила з Краснодарського краю. За даними ЗС ЗСУ, мобільні вогневі групи ЗСУ збили всі ворожі пристрої, що летіли над південними і центральними областями.

Крім того, 14 грудня ЗС РФ завдали ракетного удару по території України аеробалістичними ракетами "Кинджал". Було зафіксовано прильоти в район Старокостянтинова Хмельницької області.