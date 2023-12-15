Бойовики ХАМАС звільнили ще одну ізраїльтянку, але вбили її товариша, — ЗМІ (фото)

Терористи викрали громадянина Франції та Ізраїлю 28-річного Елія Толедано разом із 21-річною подругою Мією Шем під час різанини 7 жовтня.

Ізраїльські спецпідрозділи виявили тіло вбитого бойовиками ХАМАС заручника Еліа Толедано, якого викрали разом із подругою Мією Шем. Про це повідомляє The Sun із посиланням на інформацію Армії оборони Ізраїлю.

Бойовики викрали громадянина Франції та Ізраїлю 28-річного Елія Толедано разом із 21-річною подругою Мією Шем під час різанини 7 жовтня на музичному фестивалі Supernova. Але 30 листопада дівчину звільнили після більш ніж 50 днів у полоні. Бабуся Мії кілька тижнів тому розповіла, що та була зі своїм другом і більше нічого про нього не чули.

Еліа Толедано

Ізраїльські сили 15 грудня повідомили, що привезли тіло загиблого додому в Ізраїль і передали родичам "щирі співчуття".

Міа Шем

"Наше національне завдання — знайти заручників і повернути їх усіх додому. Ми працюємо разом зі службами безпеки, використовуємо всі розвідувальні та оперативні засоби, щоб повернути всіх заручників додому", — повідомили військові Ізраїлю.

За даними ЦАХАЛ, Толедано — 20-й заручник, який загинув у секторі Гази, і шостий, якого повернули додому.

Понад сотню ізраїльських заручників було звільнено під час короткочасного припинення вогню. Вважається також, що в Газі залишається 134 людини, і не всі з них живі.

Через кілька днів після звільнення ізраїльсько-французька тату-художниця Міа показала нове татуювання, присвячене пережитим жахам.

На руці було написано: "7.10.23 ми знову потанцюємо". Вона поділилася фото в соцмережах і написала: "7.10.23 ніколи не забуду. Біль і страх, важкі видовища, друзі, які не повернуться, і ті, кого ми повинні повернути".

Міа Шем

"Але ми переможемо, ми ще будемо танцювати!" — додала вона.

Нагадаємо, що родичі сумують за ірландським "ангелом", яка загинула від рук терористів ХАМАС.

Також повідомлялося, що герой врятував десятки людей під час атаки ХАМАС: спіймав 7 гранат, але 8-ма його вбила.