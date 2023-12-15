У школі Києва пояснили, чому не пустили до укриття дітей із собакою (відео)

В школі кажуть, що не хотіли наражати присутніх в бомбосховищі на небезпеку, бо в когось з дітей могла бути алергія на собак.

14 грудня під час повітряної тривоги до одного із освітніх закладів в Святошинському районі не пустили до укриття дітей із собакою. В навчальному закладі пояснили, що брата із сестрою не пустили до укриття, бо не захотіли наражати учнів на небезпеку. Про це в коментарі "Новини live" сказав директор спеціалізованої школи № 40, де стався інцидент, Олександр Полторацький.

"Поза освітнім процесом до укриття з собакою пропускали без зайвих питань. В укритті перебувало близько сотні дітей, у когось могла виникнути алергія, а медичного працівника у вечірній час на робочому місці вже не було", – розповів директор школи

Він додав, що охоронець не хотів наражати на небезпеку здоров'я учнів:

Подія сталася 14 грудня під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття у школі, в якій вони навчаються. Однак, охоронець не пустив їх до бомбосховища через те, що малеча була з домашнім улюбленцем – собакою породи "мальтіпу".

Як повідомила журналістка Тетяна Даниленко у своєму Facebook, батько дітей Юрій Овчинніков минулого року загинув у Запорізькій області, де воював у складі ССО "Азов".

"А сьогодні під уламками російської ракети прямо в Києві ледве не загинули його діти. Охоронець прогнав школярів, коли ті відмовилися лишати песика на вулиці. Поки Саша і Богдан бігли шукати інше сховище, у них над головами збили ракету", — пише Даниленко.

Журналістка розповіла, що мама дітей була впевнена, що вони у безпеці, а коли вони зателефонували і сказали, що їх не впустили в укриття, дуже розхвилювалася.

"Страшний символізм для вдови загиблого героя – сьогоднішня ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди її кохайний Юра 24-го лютого 2022-го прийшов, щоб стати добровольцем і вже ніколи не повернувся додому", — написала Даниленко.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відреагував на ситуацію з укриттям і назвав недопуск дітей в шкільне укриття через собаку неприпустимим.

Така ситуація неприпустима. І прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження. Будь ласка, якщо ви не знаєте, як діяти в якійсь ситуації, у вас немає чіткої інструкції і ви розмірковуєте над тим, пускати чи не пускати людину до сховища, – керуйтеся людяністю та загальнолюдськими цінностями", — написав міністр.

Нагадаємо, що на Тернопільщині судили чоловіка, який під час повітряної тривоги бігав в укриття з рушницею.