"Нас стає все більше": в багатьох містах Криму пройшли мініакції в підтримку України (фото)

Десятки мініакцій відбулися у Ялті, Сімферополі, Севастополі та інших великих містах Криму. Громадяни вирішили нагадати росіянам, кому належить півострів.

В багатьох містах Криму з'явилися наліпки, що окупований півострів чекає на звільнення і на повернення України. По це повідомляє рух "Жовта стрічка".

"Рух "Жовта Стрічка" працює в усіх великих містах Криму — Ялті, Сімферополі, Севастополі, Керчі, Євпаторії, Феодосії. Нам вдалося провести десятки мініакцій. Нас стає все більше і ми посилюємо боротьбу, адже Крим – це Україна!" – йдеться в повідомленні.

Патріоти України наклеїли наліпки в громадських місцях кількох населених пунктів.

Невеликі акції з демонстрацією того, що Крим був і є частиною України періодично проходять у населених пунктах півострова.

Нагадаємо, що українське підпілля виявило склад палива та військової техніки у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Партизани зазначили, що зафіксували 33 паливні баки, розташовані на відкритій місцевості і стоянку військової техніки — понад десять одиниць.

Увечері 15 грудня безпілотні літальні апарати атакували об'єкти на території РФ та окупованого Криму. В Міноборони РФ заявили про нібито знищення 26 українських дронів над півостровом.