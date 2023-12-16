"Мінус офіцер": у Маріуполі підірвали авто російського окупанта (фото)

Офіцер РФ перебуває в маріупольській лікарні. Підпілля переказує "окремий привіт" власникам автівок з позначкою "Z" та попереджає, що такий транспорт може стати наступним.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підірвали автівку російського офіцера кавказьких підрозділів. Про це повідомили в Telegram-каналі "Маріуполь.Спротив".

"Мінус кавказькій п**ар офіцер — done. Ми підірвали автівку російського військового офіцера кавказьких підрозділів", — йдеться у повідомленні.

Це сталося на вулиці Нестерова в Приморському районі. Офіцер наразі перебуває в маріупольській лікарні. Підпілля підірвало автомобіль синхронно з ударами Сил оборони по місту, в результаті це дозволило приховати його від уваги місцевих "силовиків" та ФСБ.

Місце, де підірвали автомобіль офіцера РФ

"Тримаємо кулаки, аби мр*зота пішла співати разом з Кобзоном", — зазначили в каналі.

Фото в форматі "було/стало":

Авто російського офіцера "До" Авто російського офіера "Після"

Крім цього, у спротиві переказують окремий привіт власникам автівок з позначкою "Z" та попереджають, що такий транспорт може стати наступним.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали автомобіль з російськими окупантами. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що підпілля ліквідувало військових РФ, які регулярно грабували порожні квартири мирних жителів. Вибух стався в момент завантаження награбованого в авто в районі Авіамістечка.

27 листопада Іван Федоров розповів, що в районі населеного пункту Мирне Запорізької області відбулася перестрілка між партизанами та "кадирівцями". Під час інциденту "несподівано" вибухнула автівка окупантів.