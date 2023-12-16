Навіть з фури: Ігнат пояснив особливості запуску іранських Shahed по Україні (відео)

Цієї ночі ЗС РФ запустили БПЛА типу Shahed з трьох напрямків — Брянської області, Приморсько-Ахтарська та Курська. Також ворог може атакувати дронами з території тимчасово окупованого Криму, розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські військові можуть запускати безпілотні літальні апарати типу Shahed-136/131 з фур та машин. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що вночі 16 грудня ЗС РФ атакували Україні безпілотниками типу Shahed-136/131, які летіли з трьох напрямків — Брянської області, Приморсько-Ахтарська та Курська. Зі слів Ігната, майданчики для запуску дронів не такі важливі для ворога, оскільки вони можуть бути мобільними.

"Ми бачили, що безпілотники типу Shahed випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути де завгодно і здійснити ці пуски", — сказав Юрій Ігнат.

Речник Командування ПС наголосив, що ворог може запускати ударні дрони з території тимчасово окупованого Криму. В результаті російські БПЛА летять на північ через Херсонську та Одеську області. Окупанти використовують сталі місця запуску, проте маршрути польотів змінюються, зокрема вони можуть рухатися на 5-10 кілометрів лівіше чи правіше, аби оминути українську протиповітряну оборону та мобільні вогневі групи, які активно включаються в роботу для відбиття ворожих повітряних атак.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 грудня російські військові атакували Україну за допомогою дронів типу Shahed-136/131. Українська протиповітряна оборона знищила 30 з 31 БПЛА в Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Хмельницькій областях.

16 грудня речник командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що ворог запускає БПЛА, які не відразу атакують, а кружляють навколо. З його слів, дрони мають великий запас ходу та двигун внутрішнього згорання. Крім цього, у пам'ять апарата ворог записує маршрут руху.