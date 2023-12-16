Хочуть наступати на Харків: ЗС РФ бронегрупами другий день атакують Синьківку, — Bild (відео)

За словами військового оглядача Юліана Рьопке, в атаці на позиції ЗСУ беруть участь танки та БТР. Журналіст вважає, що окупанти серйозно налаштовані на наступ на Харків.

Російські війська активізувалися під Куп'янськом на Харківщині і не втрачають надії захопити Харків. Кадрами з передової поділився в Х (Twitter) військовий оглядач Bild Юліан Рьопке. Частково цю інформацію підтверджують і в Генштабі ЗСУ.

За його словами, російські бронегрупи другий день поспіль штурмують позиції ЗСУ в районі Синьківки.

"Дев'ять російських танків і БТР атакують Синьківку на північ від Куп'янська. Масований наземний штурм другий день поспіль. Росіяни серйозно налаштовані на наступ на Харків", — написав Рьопке.

Відео та інформацію оглядач узяв у одного з Twitter-блогерів. Ще один Telegram-канал "Розвідка Ноєм" повідомляє, що під Синьківкою максимально напружена ситуація. ЗС РФ "пруть колонами вже другий день".

Також він зазначає, що українські бійці роблять усе, щоб знищити ці колони, і говорить про допомогу "пташок" (мабуть, безпілотників), які допомагають вчасно виявити і скорегувати артилерію.

У Генштабі ЗСУ частково підтвердили цю інформацію Рьопке. Згідно з оперативною інформацією станом на 10:00 16 грудня 2023 року, речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук повідомив, що загалом за минулу добу відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних і 23 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках, за словами Ковальчука, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСГВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Орієнтовні втрати противника минулої доби, за даними Генштабу ЗСУ, становили: 930 російських окупантів, 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 1 артилерійська система, 12 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 11 автомобілів і 1 одиниця спеціальної техніки.

Також начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час телемарафону пояснив, у чому важливість Куп'янська.

"Куп'янськ — це важливий вузловий логістичний центр і він може бути плацдармом для наступу противника на захід — у бік неокупованої України", — зазначив Фітьо. За його словами, втрати окупантів у районі Куп'янська "досить серйозні".