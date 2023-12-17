Молдова розпочала військові навчання поблизу Придністров'я, — Міноборони (фото)

У Міністерстві оборони зазначається, що відповідні дії проводитимуться згідно з планом підготовки національної армії Молдови на 2023 рік. Полігон, зі свого боку, знаходиться за 20-30 кілометрів від зони безпеки, яка розташована уздовж річки Дністер.

У Молдові стартували військові навчання в Навчальному центрі Бульбоака, який розташований неподалік від Придністров'я. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони країни.

За інформацією Міноборони, навчання триватимуть з 17 по 22 грудня.

"З 17 по 22 грудня солдати 22-го миротворчого батальйону проходитимуть підготовку в Навчальному центрі Бульбоака. У зв'язку з цим, у зазначений період буде організовано рух військової техніки національними дорогами", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підготовка проводиться відповідно до плану підготовки національної армії Молдови на 2023 рік.

Полігон, зі свого боку, знаходиться за 20-30 кілометрів від зони безпеки, яка розташована уздовж річки Дністер.

У Молдові стартували військові навчання поблизу Придністровʼя

Як інформує місцеве видання News Maker, 22-й миротворчий батальйон є частиною Збройних сил Молдови, який бере участь у миротворчих операціях і гуманітарних місіях за межами країни. Військові брали участь у місіях ООН у:

Ліберії;

Кот-д'Івуарі;

Судані;

Південному Судані.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 26 жовтня прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана. Після зустрічі генсек НАТО заявив, що Альянс повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови, та закликав Російську Федерацію вивести всі свої війська з території невизнаного Придністров’я.