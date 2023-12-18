Наступниця Taigei: в Японії представили нову концепцію підводних човнів

Нова концепція японських субмарин передбачає технології високої скритності, потужних засобів виявлення, поліпшеної маневреності та видалення вуглекислого газу.

Одна з провідних оборонних компаній Японії Kawasaki Heavy Industry (KHI) представила новий концепт підводного човна з системами вертикального запуску (VLS) для Морських сил самооборони Японії (JMSDF). За словами представників KHI, новий апарат прийде на зміну субмаринам класу Taigei, що перебувають на озброєнні японського флоту. Про це повідомили 17 грудня оглядачі Naval News.

Передова оборонна компанія Японії представила авангардну концепцію підводного човна, покликану по-новому поглянути на морську оборону. Порівняно з наявними підводними човнами JMSDF, нова концепція має кілька нових особливостей.

По-перше, на попередніх субмаринах вітрила розташовувалися в носовій частині корпусу, а на цій концепції вони розміщені в кормовій частині. Крім того, керуючі поверхні — також відомі як гідролітаки — встановлені в носовій частині субмарини, що підкреслює намір розробників підвищити маневреність підводного човна.

Примітною особливістю буде нетрадиційне розміщення пускових установок VLS — між вітрилом і носовою частиною.

Що стосується силової установки, то новий човен буде оснащений дизель-електричним двигуном, а не ядерним реактором.

Інші деталі концепції поки що невідомі, проте компанія KHI визначила такі чотири ключові моменти в новому підводному човні.

Технологія високої скритності. Висока технологія виявлення. Покращена маневреність. Технологія видалення вуглекислого газу.

Що стосується пунктів перших трьох пунктів, то вони, ймовірно, передбачають майбутні зміни в операціях із підводними човнами японського флоту.

Експерти пояснили, що раніше підводні човни Японії розміщувалися в протоках і вузлових точках, через які проходять судна інших країн, від Охотського моря на півночі до Східнокитайського моря на півдні, де їхнім завданням було збирати інформацію в мирний час і знищувати ворожі кораблі в разі війни.

Однак поява підводних човнів Північної Кореї з балістичними ракетами дальнього радіусу дії змінять характер використання підводних човнів японських морських сил. Тому велику увагу буде приділено можливостям маневрування субмарин у прибережних водах, а також засобам виявлення підводних човнів противника.

Також автори матеріалу зазначають, що розміщення на нових човнах протикорабельних ракет і установок VLS означає, що вони будуть призначені для активних дій та інтегровані в єдину вогневу систему Сил самооборони Японії.

Раніше повідомлялося, що Японія, Велика Британія та Італія домовилися про створення координаційного органу для розробки винищувача нового покоління. Агентство Kyodo News 14 грудня повідомило, що в рамках програми буде розроблено новий стелс-винищувач, який замінить японські Mitsubishi F-2 і британські Eurofighter.