Є "дуже конкретні питання": глава Пентагону Остін прибув до Ізраїлю (відео)

За інформацією ЗМІ, міністр оборони США очікує отримати від ізраїльських офіційних осіб чіткішу оцінку їхніх військових операцій.

У понеділок, 18 грудня, міністр оборони США Ллойд Остір прибув з офіційним візитом до Ізраїлю. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Глава американського оборонного відомства опублікував відео з аеропорту, зазначивши, що приземлився в Тель-Авіві.

Остін повідомив про намір зустрітися з міністром оборони Йоавом Галантом і прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, щоб "підтвердити тверду прихильність Америки до Ізраїлю, обговорити операції ЦАХАЛу з ліквідації ХАМАСу".

Міністр також заявив про необхідність захисту цивільного населення і забезпечення поставок гуманітарної допомоги в сектор Гази.

Остін прибув до Тель-Авіва

Про те, що Остін має намір відвідати Ізраїль також повідомляв CNN. За даними журналістів, під час візиту глава Пентагону розраховує отримати від ізраїльських офіційних осіб більш чітку оцінку їхніх військових операцій. ЗМІ підкреслили, що в Остіна будуть "дуже конкретні запитання".

За словами представника Пентагону генерал-майора Пета Райдера, до Остіна також приєднається голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун. Очікується, що американські офіцери зустрінуться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками.

Нагадаємо, 27 листопада, американський підприємець Ілон Маск здійснив візит до Ізраїлю. Однією з цілей поїздки була спроба Маска відновити свою репутацію в єврейських громадах після того, як його звинуватили в серії антисемітських заяв.

Раніше, 18 жовтня, президент США Джо Байден відвідав Ізраїль. Американський лідер зустрівся з Біньяміном Нетаньяху, а також із сім'ями ізраїльтян, які перебувають у заручниках у бойовиків ХАМАСу.