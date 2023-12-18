На Херсонщині внаслідок артобстрілу постраждали 9 поліцейських, які допомагали цивільним (фото)

Щонайменше сім житлових будинків та адмінбудівлю було пошкоджено внаслідок російських ударів дронами та артилерією, кажуть у поліції.

Внаслідок обстрілу російськими військами Херсонської області травмувалися дев'ятеро працівників поліції, які надавали допомогу місцевим мешканцям. Про це повідомили у Національній поліції у Telegram.

Окупаційні підрозділи відкрили артилерійський вогонь по Дар’ївській громаді. Щонайменше сім житлових будинків та адмінбудівлю було пошкоджено.

Російські окупанти застосували дрон-камікадзе проти службового автомобіля. Вибух пролунав поруч із транспортним засобом.

Минулої доби російські війська атакували й поліцейських, які допомагали жителям у деокупованих населених пунктах. Під атаку з дронів потрапила слідчо-оперативна група поліції у Тягинці.

Внаслідок обстрілу отримали травми дев’ятеро працівників поліції. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Ситуація на Херсонщині — дані Генштабу ЗСУ

На Херсонському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Бійці ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах ворожих угруповань.

Сили оборони України на Мелітопольському напрямку й надалі активно діють. Бійці завдали окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Нагадаємо, 14 грудня морпіхи показали, як зупиняють росіян під Кринками на Херсонщині. Бійці піхотинці ведуть стрілецькі бої з росіянами у лісистій місцевості на лівому березі Дніпра, показано на відео 38-ї ОБрМП. Також діють дронами, дістаючи ворога на відстані кількох кілометрів.